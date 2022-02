“È arrivata la diffida”. GF Vip, guai per Barù. Contro di lui si muove un nome pesante

A poche ore dalla diretta del GF Vip arriva una brutta notizia per Barù: l’esperto di vini è stato raggiunto da una lettera contente una diffida. Fino a quando resterà nella Casa non potrà nominare quella persona. È stato lui ad annunciarlo. “Sono stato diffidato da una certa signorina che canta ma non posso dire il nome.. Ma se mi sveglio con quella musica lì che C devo dire?”. Ha confessato l’enologo a Jessica Selassié che, ricordandosi del loro scambio di battute, ha risposto: “Chi è? Ah, ho capito! Adesso mi ricordo!”.



Solo ieri Barù era finito nel ciclone per le sue parole su Miriana Trevisan. Davanti alle telecamere del GF Vip aveva detto: “Miriana si è travestita da zocco”. In breve tempo, il video ha provocato tantissime reazioni negative da parte dei telespettatori. C’è chi ha commentato: “Questo sta esagerando sta fuso vergognoso”.

Un’altra utente: “Dà della zoccola a Miriana…… sarà abituato a dare della zoccola anche a sua sorella e a sua madre….e Jessica che ride!!!!”. E ancora: “Cosa ci sarà da ridere? Cafone maleducato non hai ne arte ne parte…non sei nessuno”. Ma non è Miriana ad aver mandata la diffida dentro la casa del GF Vip. Piuttosto la cantante Noemi. Tutto risale a qualche settimana fa, durante il Festival di Sanremo.





“Dopo quelle canzoni di Sanremo volevo spararmi una fucilata nei cogl* oggi. Mamma mia, svegliato. Chi era la prima canzone”. E prontamente era arrivata la risposta di Jessica Selassié: “Era Noemi”. E lui aeveva aggiunto, generando sconcerto: “Le devono tagliare le corde vocali”. E la coinquilina: “Ma non puoi dire certe cose”. Utenti imbufaliti. Quando la cantante aveva saputo cosa era successo dentro al GF Vip aveva reagito così: “Non si può piacere a tutti, però perché tutta questa violenza?”.



E aveva taggato il ‘Grande Fratello Vip’. Anche il popolo del web non era stato da meno e aveva iziato ad attaccare duramente il concorrente del reality show di Canale 5. Non sappiamo se Alfonso Signorini vorrà dire qualcosa a tal proposito o se preferirà non creare ulteriori polemiche. Vediamo comunque cosa succedere nella diretta del GF Vip di stasera.