Si fa sempre più interessante la sesta edizione del ‘GF Vip’, impreziosita dall’ingresso di Delia Duran. Nella Casa più spiata d’Italia è tempo di litigi e di discussioni, ma anche di confidenze inaspettate e altrettanto particolari. Come nel caso di Nathaly Caldonazzo, che ha deciso di riferire qualche dettaglio in più sulla sua vita privata. Ne ha parlato proprio con la dolce metà di Alex Belli, la quale ha ascoltato con grande interesse il suo discorso su un uomo che è entrato definitivamente nel suo cuore.

Intanto, sono state condivise delle clip da Sonia Bruganelli contro Nathaly Caldonazzo. E la prima è accusata da alcuni fan della gieffina di aver trovato una collocazione in tv solo grazie al suo matrimonio con Paolo Bonolis. Un vero e proprio polverone, dunque, che ha visto molti prendere le difese di Sonia. “Ora l’aereo privato me lo pago io, con il mio lavoro”. E aggiunge: “Ancora lì stai?” e ancora “Anche per commentare la signora aggiungo disponibilità economica per prendere aereo privato”, ha risposto la moglie di Bonolis.

Un po’ di giorni fa Nathaly Caldonazzo ha avuto una bella notizia, che ha potuto godersi in prima persona. Un aereo è stato inviato da qualcuno e tutto ciò le ha dato sicuramente molto coraggio. A distanza di tempo la donna ha voluto fare chiarezza e ha precisato di sapere chi sia stato probabilmente il mittente di questo gesto. Ed ecco che è spuntato fuori un uomo alquanto misterioso: “Comunque mi sembra che mi sia arrivato un aereo due giorni fa, penso di aver capito chi sia questa persona, uno con cui mi frequento”.





La rivelazione bomba di Nathaly Caldonazzo non si è stoppata qui, infatti parlando anche alla presenza di Giacomo Urtis e di Miriana Trevisan ha aggiunto: “Ci conosciamo da tantissimo tempo, ma non abbiamo mai avuto una storia, per anni non ci siamo sentiti. Lui mi ha detto che mi ha sempre amato e ci credo. Negli ultimi tre mesi però è successo qualcosa, a me piace la sua follia e voglio un uomo che possa dimostrarmi di amare e che ti vuole davvero. Lui è veramente la mia anima gemella”.

E infine Nathaly Caldonazzo ha ammesso: “Non lo vedo nel mio futuro per tutta la vita, ma penso che una parte di noi si amerà per tutta la vita”. Ovviamente il nome di questa persona è ancora ignota, ma siamo certi che Alfonso Signorini farà l’impossibile, chissà se già nella puntata del 17 gennaio, per farle tirare fuori ancora altro dalla sua bocca e chiarire i dubbi dei telespettatori.