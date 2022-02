“Un pagliaccio, per me è morto”. GF Vip: Nathaly esplode, l’incontro con lui finisce malissimo

Nella serata di lunedì 14 febbraio è andata in scena una nuova puntata in diretta del ‘GF Vip’, costata l’eliminazione a Gianluca Costantino. Ma ci sono stati tanti altri momenti molto interessanti, tra cui quello riguardante l’incontro tutt’altro che gradito di Nathaly Caldonazzo con una persona che non sopporta da tempo. Ci sono anche stati scontri accesi tra Delia Duran e Jessica Selassié e tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, con Alfonso Signorini che ha avuto vita difficile.

Prima dell’appuntamento serale Nathaly Caldonazzo ha voluto riaprire il dialogo con Soleil Sorge per giungere ad una sorta di conclusione sul loro legame: Mi dispiace, sì, mi faccio perdonare per quel confessionale a caldo. Ho subito una cosa come quella di Delia e quindi pensa che sono dalla parte di chi subisce questo. C’è stata una cosa che non mi era piaciuta, ovvero il fatto che tu continuavi ad attaccarla con tipo ‘hai due neuroni’. Però anche tu, come me, hai detto quelle cose a caldo, senza pensarci più di tanto”.

Alfonso Signorini ha chiamato Nathaly Caldonazzo per questo incontro, da tenersi all’interno del giardino del ‘GF Vip’, ma subito dopo aver visto quella persona il suo umore è cambiato repentinamente in peggio. Infatti, è parsa alquanto nervosa e ha avuto fastidio solo a rivolgersi a lui. Non a caso lo stesso conduttore successivamente si è accorto che questa reunion non è stata una mossa azzeccata e ha voluto chiedere scusa alla concorrente per averla messa purtroppo in quella situazione.





Nathaly Caldonazzo ha sofferto maledettamente e le sue parole sono state eloquenti: “Sei solo un pagliaccio e ancora vieni qui. Mi ha squarciato l’anima questa storia, due anni a casa sono rimasta. Lui è come se mi avesse buttato l’acido in faccia, è stato un grande dolore ed è una persona morta per sempre”. L’uomo ha però insistito sul fatto che sia andato al ‘GF Vip’ solo ed esclusivamente perché è stato attaccato duramente dalla gieffina. E poi Signorini ha chiuso il discorso con le scuse personali.

Il presentatore del ‘GF Vip’ ha quindi detto a Nathaly Caldonazzo: “Ho cercato di farvi parlare, ma vedo che ci sono delle ferite ancora aperte. Ti chiedo scusa personalmente, non volevo riaprirle”. Quindi, la vippona non ha alcuna intenzione di avere chiarimenti o di ritornare a parlare con il suo ex fidanzato Andrea, con il quale ha troncato la relazione in modo tutt’altro che pacifico.