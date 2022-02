Siamo in presenza di un vero e proprio mistero al ‘GF Vip’, che riguarda Nathaly Caldonazzo. Ebbene sì, in queste ore è emerso che si sarebbe resa protagonista di una cosa definita molto grave dalla coinquilina Jessica Selassié. La principessa etiope ha subito tentato di fare chiarezza sull’accaduto, ma la reazione della regia del programma è stata immediata e la sorella di Lulù è stata clamorosamente zittita. Ovviamente in rete si sta scatenando il putiferio, con gli utenti che hanno perso la pazienza.

Oltre alla rivelazione su Nathaly Caldonazzo, Jessica ha anche smascherato Katia Ricciarelli: “Ragazzi, lei a settembre ha bestemmiato e l’hanno richiamata in confessionale, non le hanno detto nulla perché è lei”. Anche in questa circostanza è arrivata puntuale la censura degli autori, che hanno deciso di staccare da queste immagini e soffermarsi su altro, lasciando interdetti i telespettatori. E ora il secondo episodio, che rischia di aprire un nuovo pesante caso sul reality show.

L’episodio di cui ha parlato la princess si sarebbe materializzato al termine della puntata di lunedì 21 febbraio del ‘GF Vip’. Dunque, Nathaly Caldonazzo avrebbe detto qualcosa di pesantissimo, che nessuno da casa è riuscito ad ascoltare forse perché in quei frangenti le telecamere erano concentrate altrove. Ma Jessica ha sentito tutto e in ben due circostanze ha provato a dire tutto ai compagni di avventura. Questi ultimi lo hanno adesso saputo, invece il pubblico è stato tenuto all’oscuro dalla regia.





Jessica ha dunque affermato su Nathaly Caldonazzo, parlandone con Miriana Trevisan e Manila Nazzaro: “Era una cosa molto grave quella che ha detto”. Ma mentre era in procinto di svelare i dettagli, il volume del microfono della Selassié è stato improvvisamente abbassato e non è stato possibile capire cosa abbia raccontato. Sul web, come ha riportato ‘Novella 2000’, si sono divisi perché da una parte c’è chi difende Nathaly e dall’altra c’è chi invece pretende che esca fuori la verità.

Jessica dice che Nathaly dopo la puntata disse una frase grave.

E la regia che continua a censurare 🤡#gfvip #solearmy pic.twitter.com/E906srThIz February 23, 2022

Chi va contro Nathaly Caldonazzo ha postato su Twitter: “Continuano a censurare questa cosa detta da lei, quando fanno così significa che è grave. E non vogliono farla passare perché punibile, verranno quindi chiamati in confessionale per dire di non farlo più”. Ma c’è chi prende le sue difese: “Vi state facendo i soliti film, era riferito al cibo. Non ha detto o fatto niente di grave”.