Si mette male per la concorrente del ‘GF Vip’, Nathaly Caldonazzo. Alcune frasi proferite nelle scorse ore potrebbero aumentare a dismisura le polemiche nella Casa più spiata d’Italia, soprattutto se colui che è stato attaccato verrà a conoscenza di queste pesanti frasi. Lei e questo concorrente non hanno instaurato affatto un buon rapporto e se inizialmente l’attrice aveva preso la vicenda serenamente, adesso ha perso le staffe e ha utilizzato delle parole decisamente molto forti nei suoi rigardi.

A proposito di Nathaly Caldonazzo, era stata attaccata dallo stesso gieffino alcuni giorni fa: “Io l’ho sempre detto che è cattiva dentro e glielo dico in faccia”. Quindi, ha un giudizio totalmente negativo nei suoi riguardi e già in tanti sono sicuri che quando lei lo verrà a sapere, avrà una fortissima discussione col compagno di avventura. E la situazione diventerà indubbiamente incandescente nelle prossime ore o comunque non più tardi di venerdì prossimo, quando ci sarà la nuova puntata in diretta.

Durante una conversazione alla presenza anche di Miriana Trevisan, Nathaly Caldonazzo ha esclamato: “Il fatto è che secondo me lui è gay sotto sotto. Se odi così tanto le donne, anche se i gay amano le donne. Sarà in competizione con noi, comunque ha rotto i cog***. Parlare male e farlo in continuazione, non te lo permetto più. Per me puoi anche andare a fanc***. Con lei è pesante, con me idem, adesso basta perché hai proprio scassato. Offende le donne in continuazione”, ha aggiunto.





Questo attacco di Nathaly Caldonazzo è stato sferrato nei confronti di Barù. Che non ha terminato qui la sua conversazione: “Fa battute pesanti e maleducate contro di noi, non dovremmo parlargli in questi giorni. A noi dà molto fastidio, ignoriamolo così possiamo togliergli il potere”. Ma la Trevisan non la pensa proprio uguale: “Alcune battute che fa sulle donne le ho sentite, erano però tutte goliardiche. L’avevamo pensato un po’ tutti che fosse omosessuale, ma per me no, non lo è. Se fa battute pesanti, invece sbaglia”.

Nathaly Caldonazzo ha preso le distanze giorni fa anche da Soleil: “Con me si è comportata malissimo. Mi ha detto di spostarmi dal divano, eppure c’era posto per tutti. Preferisco brutta luce ma energie positive, per carità”, ha confidato l’attrice. “Prendi anche tu le distanze, le energie che arrivano… mi arriva un qualcosa di negativo, quindi non le voglio e le scanso da me”.