Un fiume di emozioni contrastanti. È quello che ha provocato l’ingresso, pardon, il ritorno di Alex Belli al Grande Fratello Vip 6. C’era grande attesa per questo ‘evento’ e il pubblico non si è affatto annoiato. “Pensavate di esservi liberate di me e invece sono qui e non vi lascio andare” ha annunciato Alex di fronte ad un’esterrefatta Delia Duran. Soleil Sorge, invece, è apparsa molto felice di rivederlo.

Poi è successo l’inevitabile. Alex si è inginocchiato di fronte a Soleil, le ha cinto le spalle con il braccio e a questo punto Delia è letteralmente esplosa: “Non toccarla, non toccarla perché questa roba mi dà fastidio”. La vivace discussione va avanti, Delia diventa una furia: “Dì la verità, perché lei ha confermato. Confermalo adesso. Abbi le p***e di dire ‘Sole io ti amo e sono innamorato di te’. Sono due cose diverse. Non me l’avevi detto”.

Alex Belli ha provato a difendersi, affermando che ha già ammesso i suoi sentimenti per Soleil. In ogni caso, il triangolo amoroso del GF Vip non è stato l’unico tema della puntata di ieri, giorno di San Valentino. Si è parlato ovviamente molto delle fasi finali del reality e quindi di chi arriverà in finale. Delia Duran è la prima finalista. Poi i gieffini hanno votato per il secondo concorrente ad aggiudicarsi il ‘pass’. Di sicuro non ci sarà Gianluca Costantino che, come da pronostico, è stato eliminato.





Al momento in lizza per il secondo inquilino in finale del GF Vip ci sono Lulù, Katia e Soleil. Proprio parlando delle nomination Miriana Trevisan e Manila Nazzaro hanno dato vita ad una scena inedita. L’ex Non è la Rai, infatti, ha chiamato a raccolta i suoi fan, i ‘Miriangelis’, facendo un appello per portare la principessina in finale: “Mamma mia, deve!”. “Così accantoniamo sta pratica e ce la portiamo in finale” le ha risposto l’ex Miss Italia. “Sì, sarei contentissima” ha confermato Miriana.

Insomma, se fosse per Miriana e Manila non ci sarebbero dubbi: in finale deve andare Lulù. Anche perché, secondo Manila: “Sole ci arriva lo stesso”. Anche Sophie, parlando con Alessandro e Jessica, ha parlato dei candidati alla finalissima: “Secondo me a spegnere le luci sono: Lulù e Davide o Lulù e Sole o Soleil e Davide. Solitamente non vince mai il protagonista. Noi ci dimentichiamo che fuori vedono tutto e non solo quello che si vede in puntata. Quindi non è per forza quello che porta più trash o scalpore. Ma solitamente è la persona che viene apprezzata di più nella coerenza, nel divertimento, nella bontà…”.