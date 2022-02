Momento difficilissimo per Miriana Trevisan al ‘GF Vip’, che non è proprio riuscita a trattenere le lacrime poche ore prima della puntata in diretta con Alfonso Signorini. La concorrente non ha saputo reggere l’emozione e ciò che è accaduto in questi giorni la sta travolgendo completamente. Il crollo emotivo ha avuto luogo davanti a Giucas Casella e Davide Silvestri e, nonostante la sofferenza, è stata in grado di spiegare dettagliatamente le ragioni che l’hanno fatta piangere così forte.

Su Miriana Trevisan è esplosa una polemica anche per un altro motivo. Era in bagno con con Jessica Selassié e si è lasciata andare a una frase che non è per niente piaciuta al pubblico del GF Vip. Durante la loro conversazione, la showgirl stava sgranocchiando delle patatine. Le è caduta la confezione dalle mani e ha esclamato: “Vedi cosa succede quando parlo di lei?”. Per diversi utenti che hanno assistito alla scena l’allusione era riferita al fatto che Soleil Sorge porterebbe sfortuna.

Una coinquilina non si è comportata in maniera straordinaria nei suoi confronti, almeno stando alla rivelazione di Miriana Trevisan, e lei ripensandoci è precipitata nella tristezza più assoluta: “Mi hanno ricattata qui dentro e non voglio essere vittima di un ricatto da parte di nessuno. Si tratta di quella cosa della radio con lei, è arrabbiata. Ci sono rimasta male per delle cose che mi ha detto prima. Ci rimango malissimo, se mi dice certe cose in quel modo brusco. Comunque non si è comportata bene”.





Ad essersi comportata in un modo che a lei non è piaciuto affatto è stata Lulù Selassié e Miriana Trevisan ha voluto aggiungere ai due compagni di avventura: “Le fragilità di Lulù non mi faranno mai essere eticamente scorretta, mi metto in mezzo perché pretende che io in trasmissione dica che è giusto quello che fa lei. Mi ha chiesto di fare una cosa non giusta, non posso mentire in diretta. Lei ha distorto la verità, abbiamo aspettato un’ora che si calmasse e le dicevamo che era bellissima”. Si prevedono scintille in diretta.

Al ‘GF Vip’ si è verificata anche una lite nelle scorse tra Manila Nazzaro e Kabir Bedi per la questione cibo. quando ha ascoltato la nuova richiesta di Kabir Bedi a proposito del cibo da preparare, non ci ha visto più, la sua mente si è improvvisamente annebbiata e ha replicato: “Anche Katia ieri si è fatta le uova da sola e Giucas mi ha chiesto da mangiare, ma glielo ha preparato Antonio. Non sono al vostro servizio”.