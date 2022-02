“Da ora in poi sarà così”. GF Vip, Jessica per la prima volta contro la sorella: Lulù esagera e la “strategia” è già pronta

La finalissima è all’orizzonte. Dopo oltre cinque mesi Il Grande Fratello Vip 6 si avvia alla conclusione. Ormai manca davvero poco alla finale del 14 marzo. E quindi in Casa inizia le ‘grandi manovre’ o ‘strategie’ fate voi. Intanto nei sondaggi degli ultimi giorni il pubblico ha scoperto, con una certa sorpresa, che tra i favoriti c’è proprio lei, Delia Duran. La moglie di Alex Belli, arrivata a gennaio, ha scombussolato l’atmosfera della Casa.

Infatti è proprio il suo nome a essere in testa alla classifica delle preferenze, con un buon 54% di voti a favore, seguita da Davide Silvestri con un 29%, dunque da Manila con il 12% e in ultimo Katia, con un 5%. Intanto, però, tra i concorrenti si stringono patti per favorire questo o quel vippone. È il caso di Miriana e Manila a favore di Lulù. L’ex Non è la Rai ha chiamato a raccolta i suoi fan, i ‘Miriangelis’, facendo un appello per portare la principessina in finale: “Mamma mia, deve!”. “Così accantoniamo sta pratica e ce la portiamo in finale” le ha risposto l’ex Miss Italia. “Sì, sarei contentissima” ha confermato Miriana.

Ma è anche vero che la tensione non accenna a diminuire. Così la stessa Miriana Trevisan e Jessica Selassié hanno espresso delle riserve su alcuni comportamenti di Lulù. “Le cose da sola le sa fare benissimo – ha detto Jessica all’ex Non è la Rai – non ha bisogno di te. È solo furba che te le chiede a te perché sei buona”.





La stessa Miriana Trevisan dimostra di averne avuto abbastanza di certi atteggiamenti: “Se tu dichiari che non sopporti che le persone urlino o gridino, dici che ti fanno male e scappi, e poi di notte lo fai… dimmi dove è il senso? Perché poi ti lamenti?”. Tutti ricordano bene quando Lulù in un duro sfogo chiese a Miriana di non farla passare per matta. Ora, però, sulla principessina arrivano i giudici per niente teneri da parte di chi, comunque, le è stata sempre vicino.

Lulù si è scagliata con violenza anche contro Jessica e oggi Miriana Trevisan dice: “Dobbiamo lasciarla in pace, ma io non ci posso rimanere male un pomeriggio intero e soffrirci”. La stessa Jessica ammette di non sapere come comportarsi con la sorella che da un lato le dice di trascorrere più tempo con Barù e dall’altro non vuole che si comporti “da sottona o zerbino”. Anche Miriana sottolinea l’ambiguità di Lulù: “Lei vuole che sia felice ma poi mi ha fatto sentire in colpa per la questione del voto, mentre Biagio era qui”. In quell’occasione, infatti, Lulù si aspettava di essere salvata da Miriana che però preferì quello che al tempo era il suo fidanzato.