Momento di grande difficoltà per Miriana Trevisan nella Casa del ‘GF Vip’. Sono stati giorni sicuramente molto difficili, visto che ha subito attacchi da più concorrenti. Giacomo Urtis l’ha accusata di essersi fatta comprare cose costose da un suo amico in passato, mentre Katia Ricciarelli ha messo in dubbio il suo ruolo di madre. Per questa ragione l’ex marito Pago ha deciso di correre subito ai ripari e ha preannunciato la possibilità di mettere al lavoro gli avvocati per citare qualcuno in tribunale.

Ma anche l’ex fidanzato Vito Fiusco ci è andato giù pesante con Miriana Trevisan, confermando la tesi di Urtis: “Ciò che ha detto il mio amico Giacomo è reale (anzi lo ringrazio perché lui ha solo detto la verità). Ovviamente erano miei regali per lei o perché mi faceva capire ne avesse bisogno. Molti nella Casa (sia dentro che fuori) sapevano di noi e la realtà dei fatti. Quindi 5 anni single non mi sembra la verità! E non parlo perché sono geloso o per altro, anche perché sono fidanzato”.

Questa situazione creatasi al ‘GF Vip’ ha fatto ormai demoralizzare Miriana Trevisa, che sarebbe pronta a prendere una decisione estrema per risolvere questo problema. Ovviamente le sue dichiarazioni, rimbombate nella Casa più spiata d’Italia, hanno immediatamente fatto il giro della rete e i suoi fan adesso sono seriamente preoccupati. Si augurano che sia stato semplicemente uno sfogo del momento e che ciò che ha affermato non corrisponda davvero alla verità assoluta.





Miriana Trevisan sarebbe seriamente intenzionata a lasciare il programma, se le cose non cambieranno il prima possibile: “Razzismo, insulti e discussioni. Se si continua così, io mi ritiro dalla trasmissione in segno di protesta”. Incredibile, ma vero, vorrebbe protestare in questa maniera plateale per alzare l’attenzione su ciò che sta succedendo al ‘GF Vip’. Si è trattato semplicemente di una minaccia o andrà fino in fondo? Sicuramente le prossime ore e la prossima puntata ci diranno di più.

A manifestare la volontà di andarsene anche Jessica Selassié. Ha spiegato in poche parole cosa ha intenzione di fare nel caso in cui, nella prossima puntata del 7 gennaio 2021, Signorini non dirà nulla a proposito e non verranno presi provvedimenti seri: “Io mi alzo in piedi e me ne vado. Miriana, io mi alzo in piedi e me ne vado. Ti giuro. Io lo faccio”.