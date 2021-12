“Il figlio Nicola”. GF Vip: problemi per Miriana Trevisan, lo fa sapere Pago: “Lui non vuole”

Al ‘GF Vip’ sta nascendo una conoscenza decisamente più che approfondita tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. La donna aveva inizialmente avuto un rapporto speciale con Nicola Pisu, prima del loro allontanamento e dell’addio anche del giovane al reality show di Alfonso Signorini. Adesso la showgirl sembra essere molto felice del nuovo gieffino, infatti hanno un feelind davvero speciale. E nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni importanti dell’ex Pago, che ha parlato del loro figlio Nicola.

Intanto, Miriana Trevisan ha avuto degli screzi con Katia Ricciarelli. La cantante senza mezzi termini ha giudicato così il suo rapporto con Biagio D’Anelli: “Dai finiscila di fare la santarellina, che gli racconto chi sei veramente”. Parole, che hanno fatto riflettere l’ex ragazza di Non è la Rai che non è riuscita a frenare la sua rabbia: “E chi sono? Una donna che porta la sua femminilità qui dentro”, si è difesa. “Queste battute taglienti, con me non si deve proprio permettere”. Ma veniamo ai fatti attuali.

L’ex coniuge di Miriana Trevisan ha deciso di rompere il silenzio e di dire la sua al settimanale ‘Nuovo’. Stando a quanto riferito dall’artista, il 12enne Nicola non starebbe gradendo moltissimo questa vicinanza della mamma con D’Anelli. E ha anche spiegato nei dettagli le ragioni di questo giudizio non totalmente positivo del bambino. Il cantante non è stato comunque affatto polemico, visto che tra i due ex non c’è comunque astio. Andiamo a vedere insieme cosa ha rivelato Pago su suo figlio.





Queste le rivelazioni di Pago su Miriana Trevisan e il loro figlio Nicola: “Nicola è molto legato a Miriana, quindi non vuole che alcun uomo si avvicini a lei. Lui è un bambino innamorato della mamma ed è giusto così, è geloso da un punto di vista affettivo come se si sentisse il suo fidanzatino. Si tratta del tipico atteggiamento di un figlio maschio della sua età. Nicola è un bambino fantastico e sensibile. Lui è il primo fan della Trevisan, è davvero molto fiero ed orgoglioso della sua mamma”.

