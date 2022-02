GF Vip 6, San Valentino arriva anche nella casa più spiata d’Italia. Un giorno in cui si festeggia l’amore, anche per chi all’interno della casa di Cinecittà ha il cuore impegnato. Una sorpresa quella per Miriana Trevisan, recapitata direttamente da parte della sua dolce metà. Stiamo parlando ovviamente di Biagio D’Anelli. Ecco il regalo pensato per lei.

Sono in molti a domandarsi se la storia d’amore, scoppiata in casa del GF, sarà destinata a proseguire non appena i due rusciranno a riabbracciarsi lontano da occhi indiscreti. Stando alle più recenti vicende, i presupposti affinchè la relazione continui non sembrano mancare e il giorno di San Valentino rappresenta l’occasione più giusta per ricordare a Miriana che il suo Biagio sta attendendo quel momento con trepidazione.

E per la Festa degli innamorati, la sorpresa è più che originale. Non solo il brano musicale in dedica, ma anche una dolce lettera d’amore che profuma di futuro da condividere insieme. Questo il contenuto del pensiero d’amore inviato per Miriana Trevisan. Un Biagio D’Anelli decisamente romantico: “Mi è difficile dirti queste parole senza poterti guardare negli occhi”.





E la lettera prosegue: “Sentire la tua energia, stringerti tra le mie braccia e morderti. Mi manchi tantissimo. Per la prima volta vorrei trascorrere il giorno di San Valentino nel più tradizionale dei modi, e invece dovrò starti lontano e guardarti in silenzio. Il giorno degli innamorati però sarà sempre per noi. Sai come sono fatto”. E non finisce qui.

“Chi tocca te è come se toccasse me. Scappare non serve, soprattutto da me. So bene ciò che voglio. La vita fuori ti aspetta, insieme a me”. La lettera ha decisamente toccato le corde del cuore della gieffina. E sul web c’è chi non vede l’ora di capire cosa accadrà tra di loro non appena chiuso alle spalle il capitolo del reality show.