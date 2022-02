Una delle grandi protagoniste del ‘GF Vip’ è sicuramente Miriana Trevisan, che potrebbe raggiungere la finale del programma visto che è amata da moltissimi italiani. Nei giorni scorsi in tanti si sono emozionati per il suo incontro con Biagio D’Anelli, infatti con lui ha trascorso una notte indimenticabile tra baci e abbracci nel letto. Eppure non tutti sono ancora convinti da questo rapporto e nelle ultime ore un’amica della showgirl ha deciso di entrare nettamente a gamba tesa contro l’ex gieffino.

Già Arianna David durante ‘Mattino Cinque’ aveva criticato non poco Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli: “Questa storia è vera come i soldi del monopoli, chi conosce Biagio lo sa…Ti spiego anche perchè…Da parte sua è tutto finto…Non so dove voglia arrivare…”. Lei ha poi rivelato un clamoroso retroscena. Secondo l’opinionista infatti Biagio D’Anelli non avrebbe lasciato la sua ex fidanzata. Anzi. “Una volta che è uscito dal programma ha risentito la sua ex fidanzata…L’ha richiamata per cercare di riconquistarla”.

Una persona molto vicina a Miriana Trevisan ha tutte le intenzioni di metterla seriamente in guardia perché non ritiene credibili i sentimenti di Biagio D’Anelli. In un’intervista rilasciata a ‘Nuovo Tv’ è stata categorica: “Devi stare lontana da Biagio perché lui usa le persone per arrivare ai suoi risultati. Ho il dovere di salvarti”. La donna ha poi proseguito ancora, spiegando nel dettaglio cosa ne pensa dell’ex vippone. A domanda diretta, ha infatti svelato quali sarebbero i reali interessi da parte dell’uomo.





Ad essere preoccupata per Miriana Trevisan, che ha già dovuto fare i conti con delle delusioni amorose in passato, è stata Emanuela Tittocchia. La quale ha voluto aggiungere sempre a ‘Nuovo Tv’: “Lui non fa quello che sente nel cuore, ma quello che gli serve. Ti fa credere ciò che vuole. Perché sta fingendo con Miriana? Per ottenere favori e con Miriana voleva ottenere visibilità”. Adesso bisognerà vedere se D’Anelli avrà voglia di replicare a queste accuse, che lo hanno coinvolto personalmente.

Biagio D’Anelli ha fatto una dichiarazione d’amore a Miriana Trevisan durante la notte passata insieme al ‘GF Vip’: “Questa è la seconda rosa che voglio regalarti, sono entrato in questa casa e ho fatto l’errore più grande, ovvero trarre delle conclusioni su una persona che non conoscevo. Trenta giorni possono sembrare pochi, ma quel maledetto Cupido già dal decimo giorno mi ha fregato. L’amore ha tante sfaccettature, voglio solo te”.