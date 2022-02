Miriana Trevisan non sa ancora nulla, ma fuori dal ‘GF Vip’ c’è chi si è scagliata contro di lei non usando parole proprio belle. Anzi, è stata accusata di avere dei comportamenti tutt’altro che positivi nella Casa più spiata d’Italia. Ovviamente, quando lo verrà a sapere, non sarà entusiasta di quanto accaduto, ma come ben sappiamo siamo nella fase clou del programma e quindi non mancano le polemiche giorno dopo giorno. Nella prossima puntata in diretta probabilmente se ne riparlerà.

Un po’ di bufera su Miriana Trevisan è esplosa anche nelle scorse ore per alcune sue affermazioni. Se io vedo una persona in un determinato stato, riesco a capire che problema fisico ha, ma non glielo direi mai! Anche i tumori? Sì”. Una sensibilità molto accentuata, che però ha dato modo ad alcuni utenti di sollevare un vero e proprio polverone. Nessun tentativo da parte di Miriana di professarsi una santona o una guaritrice, ma solo una questione di empatia che probabilmente è conseguenza inevitabile del suo passato.

Questa persona che ha accusato Miriana Trevisan si è anche soffermata su Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: “Non ho nulla assolutamente con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, proprio zero, quindi era soltanto uno sfogo per come è uscito mio fratello da quelle frasi che sono state dette, quindi mi dissocio se vengono dette cose io ce l’ho con quello e quell’altro”. Ma ad aver creato il caos totale sono state le sue invettive contro l’ex ‘Non è la Rai’, con i suoi fan che non hanno ovviamente gradito.





Ad aver accusato Miriana Trevisan la sorella di Alessandro Basciano, Giorgia: “Invece di sostenere la sua amica, darle consigli, da donna più grande metti in difficoltà una ragazza di 20 anni che crede alla tua parlantina e le sparate del cavolo che dici. Stacci te da sola che fai prima, non che a 50 anni ancora vai a fare la ragazzina che ti strusci a destra e sinistra”. Parole dunque che non faranno assolutamente piacere alla showgirl, che dovrà difendersi anche nelle prossime settimane.

Intanto, Jessica Selassié ha parlato della sorella Lulù: “Rispetto a tutti noi quattro, essendo lei… non aveva un punto di riferimento. Quando uscivamo pensavano che lei fosse adottata perché Clary è chiara, io sono chiara, mia mamma anche. Già aveva questo pallino quando era piccola e faceva sempre di tutto per stare attaccata a mia mamma per far capire che mia mamma era sua mamma perché lei aveva la pelle più scura”.