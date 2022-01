Continua a tenere banco la vicenda legata a Miriana Trevisan. Durante l’ultima puntata in diretta del ‘GF Vip’, è emerso un racconto negativo nei suoi confronti fatto da Giacomo Urtis, il quale si è confidato con Soleil Sorge. Ha infatti rivelato che lei si sarebbe fatta comprare scarpe costose da un suo amico e si approfitterebbe dunque di diversi uomini. Dopo l’appuntamento in diretta, l’ex marito Pago ha preannunciato la possibilità di adire le vie legali per salvaguardare Miriana e il loro figlio.

Ma non è ancora finita qui, infatti alcune ore fa è intervenuta una persona che la conosce molto bene e per Miriana Trevisan potrebbero essere in arrivo ulteriori problemi. Tra l’altro, la vippona è rimasta molto male e si è arrabbiata anche per i giudizi di Katia Ricciarelli, che ha messo in discussione il suo essere madre. Questo ulteriore colpo di scena su di lei rischia di creare un vortice infinito di polemiche e la puntata di venerdì 7 gennaio potrebbe davvero diventare ad altissima tensione.

La persona che avrebbe dunque fatto questi presunti doni costosi sarebbe stato l’ex Vito Fiusco, come riferito dall’investigatore social Alessandro Rosica. E proprio l’uomo ha deciso di rompere il silenzio sui social network, soffermandosi su Miriana Trevisan e confermando il racconto del chirurgo dei vip: “Ciò che ha detto il mio amico Giacomo è reale (anzi lo ringrazio perché lui ha solo detto la verità). Ovviamente erano miei regali per lei o perché mi faceva capire ne avesse bisogno”, ha esordito.





L’ex fidanzato Fiusco ha poi aggiunto su Miriana Trevisan: “Molti nella Casa (sia dentro che fuori) sapevano di noi e la realtà dei fatti. Quindi 5 anni single non mi sembra la verità! E non parlo perché sono geloso o per altro (anche perché sono felicemente fidanzato) ma solo per la realtà delle cose e non far dire bugie su di me! Un esempio? Il suo social media è stato pagato da me prima di entrare nella Casa! Ricordo che le sante stanno in paradiso!!”. E vedremo come la showgirl si difenderà, quando lo verrà a sapere.

Questo era stato invece l’intervento social di Pago: “Le parole pronunciare questa sera da alcuni concorrenti del GF Vip nei confronti della mia ex moglie saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani (oggi n.d.r.) a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo comunque Miriana per decidere il da farsi in sede legale”.