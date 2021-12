Adesso ha deciso di parlare apertamente e lo ha fatto dopo la sua esperienza al ‘GF Vip’. Maria Monsè non è riuscita più a tenersi per sé le considerazioni suoi concorrenti del reality show e li ha praticamente smascherati. Le sue parole sono destinate a creare una ridda di polemiche, soprattutto se le sue affermazioni saranno svelate all’interno della Casa più spiata d’Italia. La donna ha voluto esprimere il suo pensiero attraverso alcune storie, postate sul suo profilo ufficiale Instagram.

Nei giorni scorsi il nome di Maria Monsè era uscito nuovamente a galla per altre sue dichiarazioni sul prossimo futuro televisivo: “Se farei un terzo GF Vip per dimostrare chi sono? Perché no, ero entrata per avere un riscatto. Volevo far vedere chi ero e non ho avuto modo, mi sono ritrovata in un vortice di dispetti e di persone contro di me. Quindi certo che sì, lo rifarei. Avrei potuto metterci una pietra sopra, invece lo rifarei. Potrei anche fare l’Isola dei Famosi, io non escludo mai nulla”.

In particolare Maria Monsè ha reso pubblico un video dalla Casa, in cui Soleil si è soffermata sulla lite in diretta tra Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi nel corso dell’ultima puntata con Alfonso Signorini. Tra i due pare fosse stato trovato un accordo, che poi però l’ex di Belen non avrebbe rispettato. E l’ex gieffina ha avuto la prova del nove su ciò che pensa ormai da tempo: “Io sono la prova vivente di tutto questo, si mettevano d’accordo. Ragazzi, un grande scoop, ecco la prova che si mettono d’accordo sulle nomination”.





E Maria Monsè ha poi difeso solamente Soleil Sorge, che invece non farebbe questi giochini. Stando a quanto appreso, Basciano e Antinolfi avrebbero dovuto nominare Eva Grimaldi, ma il patto non si sarebbe concretizzato. L’ex vippona ha rincarato la dose: “Soleil è l’unica corretta che non lo fa. Senza pietà cercano di fare uscire i nuovi. E poi dicevano che ero solo io che ci rimanevo male, è da due giorni che i nominati parlano solo di questo”. Vedremo come si evolverà la situazione.

Non sappiamo se nelle prossime puntate in diretta Alfonso Signorini chiederà delle delucidazioni su questi presunti accordi pre-diretta, che hanno fatto infuriare Maria Monsè. Ora però si sta discutendo di questo anche nella stessa Casa più spiata d’Italia, quindi molto presto potrebbero esserci sviluppi. L’attrice potrebbe anche dire la sua direttamente nel prossimo appuntamento.