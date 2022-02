Un nuovo colpo di scena ha travolto in queste ore Manuel Bortuzzo. Dopo l’uscita di scena dal ‘GF Vip’, lui non ha mai smesso di pensare a Lulù Selassié e proprio alcune ore fa erano uscite fuori delle indiscrezioni molto interessanti su ciò che avrebbe dovuto fare l’ex vippone. Ora però è cambiato tutto improvvisamente e a rovinare tutto è stato proprio il reality show, condotto da Alfonso Signorini. Una delusione enorme non solo per il ragazzo, ma anche per tutti i telespettatori del programma.

A proposito della fidanzata di Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli l’ha insultata pesantemente: “Hai sentito Lulù quando ha detto che vuole guadagnare soldi per la famiglia? Io non sapevo neppure di quanti soldi ci fossero e poi non si fa così. Pidocchiosa proprio”, ha ha detto Katia Ricciarelli. Proprio la parola ‘pidocchiosa’ ha fatto infuriare i fan, che hanno duramente criticato la soprano. Non sarà facile per il conduttore riuscire a portare a termine senza intoppi la prossima puntata di lunedì 14 febbraio.

Sui social network Manuel Bortuzzo aveva svelato in anteprima ai suoi follower di essere ormai più che pronto a stupire Lulù Selassié con una sorpresa strepitosa per il giorno di San Valentino. Aveva preferito non svelare ulteriori dettagli proprio per evitare di rovinarla e il pubblico non vedeva l’ora di poter assistere a quelle scene romantiche. Ora però l’ex gieffino è ritornato a parlare sul suo profilo Instagram e ha fatto una comunicazione che ha decisamente deluso praticamente tutti.





Ma a quanto pare non ci sarà alcuna sorpresa nella Casa più spiata d’Italia. Come annunciato da Manuel Bortuzzo, la redazione del ‘GF Vip’ ha respinto la sua richiesta e quindi non potrà incontrarla personalmente nel giorno dedicato agli innamorati. Queste le parole che hanno spento l’entusiasmo dei fan della coppia: “Mi piange il cuore, anzi, quando me l’hanno detto mi sono messo a piangere”. Dunque, non ci sarà questa possibilità per il nuotatore, che dovrà necessariamente farsene una ragione.

Su Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è intervenuto in queste ore lo stesso Signorini: “Manuel e Lulù? Una delle coppie più belle mai nate nella storia del Grande Fratello Vip. Auguro anch’io lunga vita insieme a questi due ragazzi che ho fortemente voluto nel programma e che fin dal primo giorno mi hanno colpito per la loro genuinità. Oggi non è facile trovare tanta purezza di sentimento”.