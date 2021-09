“Quando è tanta roba…”. Manuel Bortuzzo è più che esplicito al GF Vip. E Lulù ha capito benissimo

La prima coppia della sesta edizione del GF Vip è quella formata da Manuel Bortuzzo e da Lulù Selassiè. Qualche giorno fa sono stati ripresi dalle telecamere del programma condotto da Alfonso Signorini mentre si scambiavano appassionati baci e tenere coccole sotto le coperte del letto. “Lulù come ti sei accorta della dolcezza di Manuel?”, l’ha interrogata Signorini, a cui Lulù ha replicato così: “Si vede subito da come si preoccupa per tutti, è sempre altruista, corre da tutti per vedere come stanno. L’ho capito subito. Non lo so cosa sento, ma con lui sto bene appena mi sveglio non vedo l’ora di vederlo”.

Il flirt non ha avuto neanche il tempo di decollare che già sono iniziate le prime frizioni. Lulù ha notato un avvicinamento tra il nuotatore e l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni. In particolare, a turbarla, è stato il fatto che Manuel abbia fatto un massaggio a Sophie dopo che quest’ultima aveva palesato di aver un forte dolore al collo. A quel punto, infastidita, Lulù si è andata a sedere in disparte e, quando è tornata, la stessa Sophie le ha domandato: “Ti sei arrabbiata per il massaggio?”. Domanda retorica. Poco dopo infatti Lulù ha voluto chiarire la vicenda con Manuel.

Durante la puntata di lunedì 27 settembre Alfonso Signorini ha cercato di approfondire la questione. Nella casa c’è qualche vip che nutre dei dubbi sulla veridicità della coppia: Manuel sta mostrando di volere i suoi spazi pur restando all’interno di una storia di coppia mentre Lulù vorrebbe stare sempre con lui. Il conduttore entra per parlare proprio con la principessa e la chiama in confessionale.





Alfonso Signorini racconta dal suo punto di vista cosa sta accadendo: “Lulù tu senti più il bisogno di stargli vicino e invece Manuel vive la storia in modo autentico ma con la voglia di mantenere i suoi spazi, ma questo non è un male”. Signorini ha cercato di rassicurare dal suo punto di vista la piccola Lulù. Poi il conduttore non ha potuto esimersi dal sentire anche l’altro diretto interessato e ha dato la parola anche a Manuel Bortuzzo.

“Ne abbiamo parlato e le ho fatto capire che è nato tutto in modo naturale, ma io sono fatto così e quando poi diventa tanta roba bella a me serve tempo per ricalibrare tutto. Non voglio creare illusioni”. Lulù guarda tutto preoccupata dal confessionale e Alfonso Signorini si sente in dovere di spiegare meglio il concetto di Bortuzzo: “Lulù, Manuel ti sta spiegando che si sta accorgendo che è talmente tanta roba che deve affrontarla pian piano, è una cosa bellissima questa”.