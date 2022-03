Nell’ultima puntata del ‘GF Vip’ uno dei momenti più emozionanti è stato indubbiamente l’incontro tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Quest’ultima si è piazzata in quinta posizione, mentre la sorella Jessica ha trionfato portandosi a casa il montepremi da 100 mila euro. Inoltre, è riuscita a conquistare un record, infatti è stata la vincitrice femminile con la percentuale più alta nella storia del reality show. Ma ciò che si è verificato prima della proclamazione di Jessica è stato bellissimo.

La sorella di Lulù Selassié e cognata di Manuel Bortuzzo ha vinto on il 62% dei voti. Ed è record al GF Vip: la princess è la donna che ha ottenuto la percentuale più alta nel corso del televoto conclusivo per decretare il vincitore. Alessia Macari, vincitrice della prima edizione, aveva ottenuto il 52% delle preferenze mentre Paola Di Benedetto, regina della quarta, ha concluso il suo percorso con il 56%. Ma andiamo a vedere insieme che cosa ha promesso Manuel e perché i fan di lui e di Lulù sono al settimo cielo.

Come ha raccontato nei minimi dettagli ‘Blasting News’, Signorini ha deciso di far fare un regalo da sogno a Lulù da parte di Manuel Bortuzzo. La principessa etiope è stata portata in auto e ha raggiunto il fidanzato. A quel punto il nuotatore ha cominciato a suonare il pianoforte e ha dedicato un brano musicale alla sua dolce metà. Ovviamente la ragazza si è commossa e ha avuto molta difficoltà a trattenere le sue lacrime, poi al termine dell’esibizione canora si sono abbracciati e sono arrivate parole importanti dall’ex gieffino.





Ovviamente non sono mancati i tanto attesi baci, che testimoniano sempre di più l’amore e la passione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. E poi è arrivata una dichiarazione bomba del giovane: “Abbiamo già pronta la casa dove andremo a vivere insieme. Vogliamo stare insieme per sempre ed avere una famiglia”. Quindi, le intenzioni sono molto serie e nel corso dei mesi che verranno chissà se i due non inizieranno già a pensare a un futuro matrimonio. Ma ora è tempo innanzitutto di viversi a luci spente.

E sulla pagina Instagram ufficiale del ‘GF Vip’ solo commenti positivi per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: “Questa è la vittoria di Lulù”, “Loro hanno già vinto perché hanno trovato l’amore”, “Improvvisamente amore eterno”, “Tutto molto bello ed emozionante”. E ancora: “Che belli che sono, li amo”, “Manuel, sei davvero molto romantici, un momento bellissimo”.