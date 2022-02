Manuel Bortuzzo è stato uno dei concorrenti più amati al ‘GF Vip’ e probabilmente avrebbe potuto essere molto competitivo per la vittoria finale. Purtroppo però i problemi fisici gli hanno impedito di continuare l’avventura nel reality show e si è quindi ritirato, promettendo comunque grande amore a Lulù Selassié, con la quale si vedrà dopo la fine della trasmissione. Ma ora il nuotatore si è lasciato andare ad una considerazione significativa, che ha riferito a ‘CasaChi’ in un’intervista.

Intanto, Manuel Bortuzzo sta continuando a mandarle messaggi e compiere gesti per lei, come il tatuaggio che le ha dedicato. Un bellissimo e importante gesto d’amore: “Ho tatuato il 22 che è per la canzone di Ultimo ’22 settembre’, è la canzone mia e di Lulù, racchiude un po’ tante cose, anche il primo giorno che ci siamo baciati, quindi un bel numero per noi e lo volevo qui. L’altro tatuaggio dice ‘Cambiamenti’, che indica tutti i cambiamenti che sono avvenuti nella mia vita, belli o brutti è indifferente”.

Manuel Bortuzzo si è concentrato anche sul legame con Aldo Montano, nato al ‘GF Vip’, e ha detto a tal proposito: “L’amicizia con Aldo, vedendo i concorrenti, potevo solo sperarla ma non pensavo andasse così bene. L’amore assolutamente no, ma non perché non ci fossero belle ragazze, ma perché sapevo le difficoltà che avevo io nel lasciarmi andare e far vedere quella parte”. Dopo aver parlato benissimo anche di Lulù, l’ex vippone ha annunciato di aver incontrato anche la sua ex fidanzata.





Manuel Bortuzzo ha mantenuto un ottimo rapporto con la sua ex fidanzata, infatti la considera una vera e propria amica, e a ‘CasaChi’ ha svelato: “La situazione è molto chiara, io le porto rispetto per la donna che è, è stata la mia fidanzata, ma non c’è bisogno adesso di dover pensare a nulla. Lei è rimasta l’amica che è e io sono fidanzato con Lulù”. Quindi, la principessa etiope non deve temere proprio nulla perché il suo cuore appartiene ormai a lei. E fuori dalla Casa potranno viversi il loro amore.

Intanto, voci bomba sono uscite fuori su Alex Belli. Il settimanale ‘Chi’ di Signorini ha dunque rivelato su Alex Belli: “Una casa editrice ha chiesto all’attore Alex Belli di preparare una rielaborazione del Kamasutra. La rivisitazione del celebre manuale erotico sarà un libro fotografico very hot: Belli accetterà?”. Un vero e proprio colpo di scena che nessuno poteva nemmeno immaginarsi.