Manuel Bortuzzo è uno dei protagonisti del ‘GF Vip 6’. Il suo rapporto tra alti e bassi con Lulù Selassié è uno dei temi ricorrenti della Casa più spiata d’Italia e ciò che le ha detto nelle scorse ore rischia davvero di cambiare nuovamente del tutto la loro situazione. Parole che la principessa etiope non si sarebbe mai sentita di sentire, anche perché probabilmente non avrebbe mai voluto sapere questa storia. Ma il nuotatore ha voluto confidarsi a sorpresa proprio con la compagna di avventura.

Intanto, prima della puntata del 5 novembre Manuel Bortuzzo ha cominciato ad accusare un fastidio e si è ritirato nella stanza privata che gli autori del GF Vip gli hanno messo a disposizione sin dal primo giorno. Dopo essersi assentato, il nuotatore è tornato in giardino e sempre all’amico Aldo Montano ha confessato di avere mal di pancia. Lo sportivo si è poi confidato anche con Lulù, alla quale ha raccontato di avere un malessere ancora una volta dovuto principalmente all’alimentazione che hanno in Casa.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié erano intenti a scambiarsi alcune effusioni, infatti si sono baciati e abbracciati all’interno della stanza. Ma all’improvviso il gieffino si è lasciato andare ad una confessione incredibile, che finora non era mai stata fatta. A quanto sembra, Manuel ha provato interesse nei confronti di una ragazza. Ovviamente il gelo è calato sull’etiope, che non si attendeva quella rivelazione sconvolgente. Andiamo a vedere allora cosa ha affermato il vippone nel reality show.





Manuel Bortuzzo ha confidato di avere un forte interesse nei confronti della vicina di casa, che si chiama Michelle. La giovane ha 28 anni, ha numerosi tatuaggi e a quanto pare è di una bellezza incantevole. Ha già due figli e ha un viso molto pulito, come confessato dal gieffino. Le ha anche fatto una corte serrata, con l’invio di alcune rose rosse nel ristorante dove lavora la donna. Ma suo padre non sarebbe stato pienamente d’accordo e avrebbe poi mollato la presa. La reazione di Lulù è stata immediata.

Da parte di Lulù è esplosa la gelosia nei riguardi di Manuel Bortuzzo dopo quella rivelazione. Infatti, è bastato osservare lo sguardo della giovane per comprendere che si sia infastidita moltissimo per quelle parole. Chissà se nelle prossime puntate non possa spuntare a sorpresa proprio la vicina di casa, che potrebbe indirizzare qualche lettera o presentarsi nella Casa più spiata d’Italia.