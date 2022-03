“Mi arrendo”. GF Vip, la concorrente top pronta a lasciare a pochi giorni dalla finale: “Tanto non vinco”

La punta di ieri del GF Vip ha lasciato strascichi pesanti. E, quando manca una settimana alla fine del programma è tempo di bilanci. Tra i protagonisti usciti ridimensionati dall’ultima giornata c’è senza dubbio Manila Nazzaro, duramente contestata da Barù e Davide Silvestri dopo le parole su Soleil. Solei che è stata difesa anche da Dayane Mello fuori dalla Casa. Dopo l’uscita di Soleil Sorge, grande amica di Dayane, e il suo breve confronto con Alex in studio, la Mello ha commentato le parole del Man che ha detto alla Sorge di volare più basso.



“Tra l’altro adesso la sminuisce pure, questo grosso coglion. Cioè che rabbia, perché questo uomo deve credersela così tanto? Ma che merd è? Dai che schifo”. Dayane Mello ha anche ipotizzato che il televoto al GF Vip possa essere truccato. “Sono delle truffe, ma sì ragazzi certo che dico che è una truffa. Perché assolutamente tutto il Brasile stava votando per me e che strano il televoto flash sempre tutto bloccato in questa maniera da un momento all’altro”.



E ancora: “Ma dai, ma mi prendono per cosa? Mica sono nata ieri. Ragazzi sappiamo già che questo programma, sappiamo il vincitore, loro lo sanno già il vincitore, lo sappiamo già. Quindi siamo qui per cosa? Sui motivi dell’eliminazione di Soleil Sorge dal GF Vip Davide Silvestri ha le idee chiare. E anche Barù che ha detto.”Lei si è esposta talmente tanto che, anche se le voglio bene, devo ammettere che così facendo avrai anche molta gente contro, molto di più di tutti noi, ha più gente contro di lei di tutti noi messi insieme”.







“Raccogli anche delle spine facendo così, se lei riuscisse a mantenere la calma sarebbe fortissima” ha spiegato al GF Vip Davide Silvestri. Parole ripresa anche da Delia Duran: “Qualsiasi programma che lei ha fatto sempre ha avuto questo carattere forte che è una che combatte”. Della finale ora parla anche Manila Nazzaro.



“Ragazzi siamo 8 e dovranno arrivare in 5, quindi giovedì ne eliminano 3…In finale secondo me ci saranno Lulù, Jessica, Delia Davide e Barù. Io sarò la prima ad uscire. Sì esco sicuramente, contro di me c’è Barù con dinamiche troppo forti che non posso combattere e competere. Sono così piccola, Barù ha tutti questi Jerù fan della coppia che lo sostengono…”.