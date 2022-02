“Non me ne frega più un c…”. GF Vip, Manila scoppia: l’ultima scoperta nella Casa è un vero colpo per lei

Ancora problemi igienici nella Casa del ‘GF Vip’. Anche quando siamo vicini alla fine del reality show, la situazione non si è risolta e non ci sarebbe dunque la collaborazione necessaria per trascorrere giornate più serene. A perdere ancora una volta la pazienza è stata Manila Nazzaro, la quale sin dall’inizio della sua avventura nel reality show si è sempre mostrata disponibile a cucinare e a tenere in ordine i luoghi. Ma si è adesso di nuovo lamentata della totale assenza di supporto.

Intanto, è emerso nei giorni scorsi su Manila Nazzaro un problema di non poco conto. Lei avrebbe utilizzato parole durissime nei confronti dell’ex gieffino Nicola Pisu. Affermazioni che non possono passare inosservate sia al diretto interessato che a Patrizia Mirigliani. I due riversano sui social il loro sfogo, tirando in ballo anche la possibilità di procedere per vie legali. Ma cosa ha detto Manila per provocare a tal punto una reazione del genere Parlando con Soleil Sorge, Manila ha detto: “Certe scene allucinanti abbiamo visto noi, scenate assurde”.

Dunque, Manila Nazzaro ha avuto una conversazione con la coinquilina Miriana Trevisan in queste ore e ha manifestato tutto il suo nervosismo per la mancanza di rispetto. Ha visto cose che non doveva vedere all’interno della cucina della Casa più spiata d’Italia, ma ora ha deciso di non rimanere in silenzio ma di denunciare pubblicamente ciò che sta avvenendo. E non è nemmeno da escludere che durante la diretta con Alfonso Signorini del 28 febbraio possa iniziare a fare nomi e cognomi.





Queste le parole forti e decise di Manila Nazzaro, durante il dialogo con la Trevisan: “La cucina è un luogo comune, non posso avere questa roba e stamattina passare il tempo a pulire, non me ne frega un caz***. Non posso davvero trovare le sigarette qua col posacenere e tutto il resto in cucina, dove quindi cuciniamo. Questo si chiama menefreghismo totale. Inoltre, alcuni alimenti sono ormai acidi e non si possono più usare”. Ora si aspetta che dalle prossime volte gli autori di questi gesti si assumano le proprie responsabilità.

Al ‘GF Vip’ è stato tempo anche di uno scontro tra Davide Silvestri e Lulù Selassié. L’attore ha esclamato: “Io sono abbastanza forte, credimi ma alcune cose feriscono ovvio. Qua dentro sto cercando di affrontare le cose, quando mi interessa. Ti invito a non usar parole fuori luogo. Stiamo solo attenti alle parole che possono ferire anche un amico”.