Clamoroso episodio nella giornata di martedì primo febbraio al ‘GF Vip’. Nel corso della mattinata si è registrato un momento che sicuramente farà discutere per parecchio tempo. Il pubblico è rimasto sorpreso da ciò che hanno trovato in particolare Manila Nazzaro e Davide Silvestri. Quest’ultimo è sembrato molto colpito dal fatto ed è parso decisamente sconvolto per l’accaduto. Inevitabilmente non si aspettava di doversi trovare di fronte ad una situazione che era impensabile fino a pochi secondi prima.

Nei giorni scorsi Davide Silvestri si era invece infuriato con Soleil Sorge: “Sono stanco di questo suo atteggiamento, poi si arrabbia. Ma cosa ti incaz*** se sei una delle poche che non fa niente in casa? Non fai niente”. Ma non è finita qui perché, nonostante Giucas Casella abbia tentato di fare una sorta di mediazione difendendo anche Soleil, il vippone ha proseguito nel suo affondo: “In generale non fai niente in casa, almeno puoi dire scusate non sono mie, ma di Sophie. Non ti arrabbiare perché non fai niente”.

La prima ad accorgersene di questa situazione insolita al ‘GF Vip’ è stata Manila Nazzaro, che ha subito richiamato all’attenzione i coinquilini Davide Silvestri e Miriana Trevisan. Questi ultimi due immediatamente hanno cambiato comportamento e sono parsi colpiti dalla vicenda. Ma è stato soprattutto l’attore il più segnato in volto. Ovviamente la regia si è accorta di ciò che stava succedendo e ha cominciato a rimproverare la Nazzaro, che è stata convocata all’interno del magazzino.





Dunque, Manila Nazzaro ha trovato a sorpresa un foglio appartenente agli autori del ‘GF Vip’ e lì sopra erano state scritte alcune considerazioni che hanno lasciato di stucco i tre concorrenti. Davide Silvestri ha iniziato a leggere tutto ed è parso turbato, mentre Manila ha commentato: “Però aspetta, anteprima. Lui è stato cacciato dopo”. E questa frase ha fatto ipotizzare al pubblico che stessero parlando di Alex Belli. Negli appunti forse c’erano dei riferimenti all’ormai ex gieffino. Ed è ora caos.

Manila Nazzaro avrebbe individuato quel foglietto nel magazzino e gli autori l’hanno richiamata a gran voce a colloquio. Non sono stati svelati ufficialmente i contenuti presenti lì dentro, ma il mistero adesso regna sovrano e i telespettatori ne vorrebbero sapere di più. Chissà cosa avranno detto gli autori alla compagna di Lorenzo Amoruso. Il reality show non smette mai di sorprendere.