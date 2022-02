“Non può farmi questo”. GF Vip, Manila Nazzaro contro Giucas Casella: “Ci sono rimasta malissimo”

Grandissima delusione da parte di Manila Nazzaro, che mai si sarebbe aspettata di dover fare i conti con una situazione simile al ‘GF Vip’. Dopo la fine della puntata in diretta, ha voluto sfogarsi con le compagne di avventura Delia Duran, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Ormai più nulla sembra certo nella Casa più spiata d’Italia e si stanno verificando anche delle vicende inattese, che stanno spiazzando gli stessi concorrenti. Come successo alla conduttrice in queste ore.

In puntata Manila Nazzaro ha spiegato che non era assolutamente vero e che stavano parlando delle nomination in generale. “Katia per me non è nominabile perché è un affetto”, ha aggiunto. Ma il conduttore è esploso: “No, scusate. Ma non potete dire una cosa e poi in diretta dirne un’altra. Perché non sta in piedi questo. Io chiedo alla regia di rivedere il momento in cui Jessica e Miriana parlano delle nomination. Voglio rivedere quel video”. Non c’è dunque pace per la compagna di Lorenzo Amoruso.

Manila Nazzaro è esplosa contro il concorrente: “Trovo assurdo quello che ha fatto. Sono rimasta malissimo da lui, è sempre lì con voi. Lui è andato a ringraziare e ad abbracciare Soleil, ci sono rimasta male perché ci sono delle persone che veramente l’hanno trattato in un modo incredibile”. Sophie ha condiviso il suo pensiero: “Sì, più che altro dice che sono sua nipote e che mi adoro. E quindi lo coccolo”. A quel punto Manila ha rincarato la dose e ha insistito sul fatto di essere delusa.





Poi Manila Nazzaro ha aggiunto: “Sono molto delusa. Mi chiama per aiutarlo in mille cose e lo fa continuamente. Ma come le fanno queste nomination? Per la finale devi fare nomination di cuore, di persone che ti sono state vicino. Ci sono anche le strategie che non mi appartengono”. Quindi, la donna ha criticato molto l’atteggiamento di Giucas Casella, che l’ha nominata nel corso dell’ultima puntata. Una scelta che assolutamente non si aspettava che l’illusionista prendesse.

Intanto, la produzione ha preso un provvedimento contro tutti: “Cari vipponi, il budget che avete a disposizione per la vostra spesa settimanale sarà decurtato del 30% a causa della trasgressione di alcune regole della Casa. In particolar modo, per i freeze non rispettati durante la puntata di ieri sera. Budget della spesa settimanale è di 224 euro”.