“Mi fai male”. GF Vip, nuovo crollo per Manila Nazzaro: confessa tutto a Soleil Sorge

Dentro la casa del GF Vip sale la pressione. Nelle ore scorse Soleil Sorge è stata protagonista di un violento scontro verbale indiretto con Miriana Trevisan. A Sophie Codegoni ha infatti confessato tutta la sua amarezza. Ripensando alla nomination ricevuta da Miriana, l’influencer ha ammesso: “Si è accanita e non mi è piaciuta la motivazione”. E già lo aveva fatto sapere nell’ultima puntata del GF Vip quando c’era andata molto pesante.



“Sei una vipera!Te la sei presa con me da quando sono qui dentro al GF Vip. Sei volgare, alla tua età! Io quando arriverò alla tua età mi auguro di essere più matura. Ti rendi conto di come ti accanisci verso una ragazza che potrebbe essere tua figlia? Ma stai zitta una volta per tutte, sei insopportabile. Frustrata del c…! Mamma mia, che vipera”.



Ma non solo Miriana, nel mirino di Soleil al GF Vip anche Jessica e Lulù. Soleil lo ha confessato a Manila Nazzaro. “C’è l’ossessione di arrivare in finale quando invece dovresti guardare a tutto il percorso” ha dichiarato l’influencer italo-americana sostenuta dalla conduttrice. “Mi fa male sentire questa energia” ha continuato la Nazzaro seguita dalla Sorge. “Se dovessi uscire oggi io ho già vinto. Ho già avuto la mia vittoria, sento di aver imparato tante cose […]”.







E ancora: “A me piacerebbe tantissimo andare in finale, ma lo sai che ti dico? Che se alcune persone sono così disperate di arrivare in finale io gli cedo volentieri il mio posto. Non mi cambia assolutamente nulla”. E non è finita qui, perché dentro al GF Vip Manila ha avuto un confronto anche con Lulù. Sotto i riflettori ancora il diverbio avuto prima con la sorella Jessica e poi con Davide Silvestri: “Tu che vuoi sempre avere ragione alla fine innervosisci le persone”, rimprovera la Nazzaro.



E dopo il rimprovero, anche alcune raccomandazioni in vista dei prossimi giorni da trascorrere in casa prima del verdetto finale: “Ogni tanto statti zitta! Lo dice mia mamma e mio padre a me, con il tempo ho imparato però tendenzialmente sono un po’ così. Bisogna ascoltare e in questo momento preciso che siamo ormai alla fine bisogna fare ancora più attenzione“.