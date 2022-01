Sta creando una vera e propria polemica social la decisione degli autori del ‘GF Vip’, che hanno staccato immediatamente l’inquadratura durante un dialogo tra Miriana Trevisan e Lulù Selassié. Le due stavano parlando di un argomento delicato e avevano tirato in ballo anche il nome di una concorrente, quando è arrivata la decisione che ha lasciato tutti senza parole. Non è stato possibile ascoltare tutto il discorso perché la regia ha preferito concentrarsi su altre immagini e altri vipponi.

Parlando di Miriana Trevisan, in queste ore è spuntata fuori una dichiarazione bomba dell’ex Vito Fiusco: “Ciò che ha detto il mio amico Giacomo è reale (anzi lo ringrazio perché lui ha solo detto la verità). 5 anni single non mi sembra la verità! E non parlo perché sono geloso o per altro (anche perché sono felicemente fidanzato) ma solo per la realtà delle cose e non far dire bugie su di me! Un esempio? Il suo social media è stato pagato da me prima di entrare nella Casa! Ricordo che le sante stanno in paradiso”.

Le due concorrenti Miriana Trevisan e Lulù Selassié sono rimaste a lungo a parlare insieme e hanno toccato diversi temi, ma è stato uno in particolare ad aver fatto subito intervenire la regia del ‘GF Vip’, che ha interrotto bruscamente la loro conversazione, proseguita ugualmente ma senza che il pubblico abbia potuto ascoltarne i contenuti. La showgirl ha esordito dicendo: “Io e Gianmaria abbiamo detto basta. Ha un potere troppo forte e io gliel’ho spiegato questo. Non dice di no Manila se ci parli dopo un po’”.





A quel punto Lulù si è rivolta verso Miriana Trevisan e ha fornito la sua versione: “Giacomo ha detto due giorni fa una cosa giusta: ‘Comunque non capisco perché in questa edizione non puoi nominare certe persone. L’anno scorso io ho fatto il GF’. Testuali parole, lui sta parlando di discorsi tipo che qua dentro in questi mesi nessuno di noi poteva nominare Katia. Quando tu l’hai fatto, perché era immune, prima di ieri”. E all’improvviso la regia ha deciso di inquadrare altri concorrenti in un altro luogo della Casa.

E un’utente di Twitter ha commentato così l’episodio: “La regia stacca e mette due regie uguali, perché? Perché Lulù stava dicendo la verità, non è mai possibile mandare Katia in nomination perché non si sa per quale motivo è sempre immune. Votata da chi è un mistero visto che sono tutti contrari. Grande Lulù e fuori Katia”. Vedremo se Alfonso Signorini interverrà sulla questione.