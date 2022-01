Nuovo episodio particolare al ‘GF Vip’, a poche ore dalla diretta con Alfonso Signorini nella serata di lunedì 10 gennaio. I protagonisti della vicenda di cui vi stiamo per parlare sono stati Gianmaria Antinolfi e Lulù Selassié. Non si sono comportati proprio in maniera decorosa e allora gli autori del reality show sono stati costretti a rendersi artefici di un gesto diretto e duro. Anche perché, soprattutto la principessa etiope, si trovava in quel momento a fare una cosa che ha indispettito la regia.

Prima di raccontarvi tutto su Gianmaria Antinolfi e Lulù, nelle ultime ore Miriana Trevisan ha detto che l’amica Manila si farebbe circondare delle persone sbagliate: “Sei andata con le persone che mi hanno veramente colpito personalmente di continuo”, e ancora: “Ti stai perdendo”, ha affermato Miriana mentre era intenta a fare un’acconciatura a Manila Nazzaro: “Barù mi ha detto che sono troppo buona, però mi ha anche detto una cosa stupida, che sto facendo la figuraccia davanti a tutta Italia”, ha risposto la Nazzaro.

Non è la prima volta che gli autori hanno dovuto optare per l’intervento duro, ma sicuramente questo episodio riguardante Gianmaria e Lulù Selassié farà discutere molto. I due presumibilmente erano stati chiamati in più di un’occasione dalla voce fuori dal campo, ma entrambi l’avrebbero snobbata. Erano stati invitati a recarsi in confessionale, ma tutti e due avrebbero comunque non rispettato subito le indicazioni. E quindi c’è stato decisamente un certo nervosismo della produzione.





Dunque, quando si è accorto della mancata risposta da parte dei vipponi, un autore ha urlato a gran voce che avrebbero dovuto entrare subito in confessionale. E Lulù Selassié stava beatamente dormendo in quei frangenti. Lei comunque, quando ha sentito quell’ordine improvviso della regia, non ha potuto fare altro che alzarsi dal suo letto e rispettare quanto richiesto. Non è da escludere che Signorini possa rimproverare in diretta lei e Gianmaria, che dovrebbero essere più attenti al rispetto delle regole.

Lulù Selassié ha parlato inoltre di Katia Ricciarelli: “La verità è che sono molto amareggiata perché io pensavo che la sbattevano fuori Katia Ricciarelli. È un messaggio orribile questo che è passato. Questa estate un ragazzino non italiano, guarda caso proprio etiope si è tolto la vita, 15 anni aveva, perché gli dicevano di tornare al suo paese, voleva fare il calciatore e invece alla fine ha preferito farla finita”.