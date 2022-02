“Non doveva farlo”. Lulù fuori controllo al GF Vip, l’assurda furia contro Manuel gela tutta la casa

Stavolta è successo davvero l’inaspettato al ‘GF Vip’ e a rendersi protagonista di affermazioni discutibili è stata Lulù Selassié. La principessa etiope sta sicuramente soffrendo parecchio in quest’ultimo periodo, a causa della lontananza da Manuel Bortuzzo, che ha lasciato il reality ed è dunque tornato a casa. A sorpresa la gieffina ha però parlato decisamente male del ragazzo con Miriana Trevisan e le sue parole stanno ormai rimbombando ovunque. Lasciando amarezza nei fan del nuotatore.

In precedenza Lulù Selassié si era invece rivolta direttamente alla regia del ‘GF Vip’. Lei ha chiesto di far approdare nella Casa più spiata d’Italia il vincitore dell’ultima edizione, Tommaso Zorzi, che è tra l’altro amico di tutte e tre le sorelle principesse: “Ci mandate ospite per una settimana Tommaso Zorzi? Vi prego, vi prego. Come ospite per una settimana, guest star”. Non resta che attendere eventuali cenni della redazione e anche del diretto interessato. Ma al momento non ci sono conferme in merito.

Indubbiamente Lulù Selassié è sembrata molto fuori di sé in queste ore nella Casa più spiata d’Italia e poi si è subito compreso che ce l’avesse con Manuel. Quest’ultimo non sarà rimasto molto contento per le esternazioni della sua fidanzata, che comunque potrebbe aver proferito quelle parole più solo per rabbia e non perché le pensa davvero. Ma sta di fatto che quello che ha detto non è potuto passare inosservato al pubblico, che adesso si chiede se ci sarà un incontro tra i due nella prossima puntata.





Durante la sua conversazione con Miriana, Lulù Selassié è sbottata e ha dichiarato: “Lui doveva rimanere qua e non pensare solo ai caz*** suoi. Gli ho chiesto: ‘Rimani fino a San Valentino? Ti prego, poi te ne vai’. E invece non l’ha voluto fare, quindi mi dovrò subire San Valentino da sola con le coppiette che fanno amore amore e io da sola”. A preoccuparla quindi è soprattutto il 14 febbraio, quando sentirà moltissimo la sua assenza. Anche se non è da escludere che possa esserci qualche sorpresa degli autori.

Anche se sul web ci sono già stati dei commenti discordanti. Un utente ha scritto: “Ma è già tutto un teatro, è finito da quando è uscito lui. Non credo che siano davvero innamorati”. Ma un altro ha criticato il fatto che molti abbiano detto che Lulù abbia sparlato di Bortuzzo: “Questo non è sparlare, è un momento di sconforto e lo avrebbe voluto vicino. Non diciamo cavolate”.