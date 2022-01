“Perché mi fanno questo?”. Lulù, momenti difficili al GF Vip e accusa tutti: “Non è giusto”

La storia tra Lucrezia Selassié e Manuel Bortuzzo ha fatto sognare i telespettatori del GF Vip. All’inizio nessuno credeva che fosse una relazione ‘seria’. E i diretti interessati, specialmente Manuel, hanno alimentato dubbi coi loro comportamenti. L’ex nuotatore era quello più restio e in più di un’occasione si è lamentato dell’eccessivo attaccamento da parte della principessina.

Non è un caso che, dopo l’uscita dalla Casa il 24 gennaio scorso, l’ex gieffino abbia rivelato in un’intervista a Verissimo: “Inizialmente avevo paura, mi sono fatto problemi quando bisognava lasciare andare solo il cuore”. Poi, dopo le tante di Lulù, arriva anche la dichiarazione di Manuel: “Lulù mi manca, sono innamorato. È raro trovare un’anima così pura. La cosa più bella che mi ha regalato sono i suoi sguardi e la voglia che ha di starmi vicino. Mi ha ridato l’energia per rimettermi in gioco”.

Inevitabilmente il rapporto tra Lulù e Manuel Bortuzzo è condizionato anche dalla situazione in cui si ritrova l’ex gieffino. Lui stesso quando ha salutato tutti lo ha candidamente ammesso: “Più che la felicità, uno deve avere la serenità per stare bene e questa serenità per me è collegata alla situazione fisica. Ora non ce l’ho e quindi non posso nemmeno trasmetterla più di tanto agli altri”.





Ora che Manuel non c’è più la vita dentro la Casa del Grande Fratello Vip per Lulù è decisamente più dura. Miriana Trevisan e la sorella Jessica Selassié hanno tentato di consolarla, invitandola a giocare a biliardo. Ma lei ha risposto: “Mi piaceva farlo con Manu perché lui mi faceva vincere, perché mi ama e non gliene fregava niente di apparire lui come quello bravo o vincitore. Mi faceva vincere ogni partita a me, proprio una persona unica. Qui senza di lui mi sento molto sola qua!”.

Jessica ha quindi provato a regalare un sorriso alla sorella, dicendole che nella puntata di stasera, lunedì 31 gennaio, potrebbe ricevere un regalo proprio da Manuel Bortuzzo. Ma al momento il morale di Lulù è nero: “Ci sono tante persone che se ne fregano di me e quando le persone erano tristi io sono sempre stata al loro fianco, sempre! E non è giusto questo. Neanche l’ho sentito che mettono la musica a palla, invece quando è venuto Alessandro per Francesca a settembre, solo perché lei si è messa a piangere ed è impazzita la musica non l’hanno messa. Però per me, che sanno benissimo il rapporto che abbiamo io e Manu, subito musica a palla!”. E anche per lei le mura della Casa rischiano di diventare troppo strette, come quelle di una ‘prigione’…