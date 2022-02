“Con Manuel è successo proprio lì…”. GF Vip, Lulù e la rivelazione hot a Delia e Alex. Interviene la regia

Sono giorni strani al GF Vip. Tutti gli occhi sono puntati su cosa succederà nel triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. E tutti, o quasi, hanno visto quello che è successo tra i due sposi che si sono appartati nel bagno. E secondo alcuni sarebbero andati ben oltre baci ed effusioni per consumare un rapporto amoroso. Proprio mentre parlava con Lulù Selassié la modella ha confermato l’ipotesi ‘hot’, come riporta Biccy: “C’è stato un avvicinamento nella stiva. Per me è stata una cosa bellissima”.

“Abbiamo avuto un’unione passionale. Siamo stati nel letto insieme ed è stato stupendo. Il bello è ascoltare il cuore e seguire questo, la situazione e l’amore che nonostante tutto provo per lui. Quest’uomo è un folle e anche questo è quello che lo contraddistingue. Questo è un crazy love. Il nostro amore libero è pazzo e folle. Sono andata avanti e l’ho perdonato, mi fa impazzire Alex. Però anche io sono folle forse più di lui. Quando ci siamo conosciuti lui non poteva immaginare quanto ero pazza. Abbiamo questo game di condivisione che scegliamo in due, lui ha sbagliato qui dentro, però adesso è tutto chiarito”. E Lulù non è stata da meno…

Come saprete Manuel Bortuzzo è rientrato per salutare la sua Lulù. Un momento molto emozionante. Che potrebbe addirittura ripetersi. In una diretta Instagram, infatti, Manuel ha rivelato che sarebbe disposto a restare in isolamento per una settimana, pur di poter riabbracciare Lulù Selassié, che era “emozionatissima” lunedì”.





Manuel è stato “supercontento che non si è arrabbiata per il fatto che per ora non sono entrato, ma ha capito. Lei è lucidissima, nonostante a volte ha i suoi momenti in cui se la può prendere, sta avanti. L’ho rassicurata perché lì dentro ti senti un po’ perso. Fuori va tutto bene e volevo che lo sapesse. Io sono spesso con la sua famiglia e il suo cagnolino e le ho detto tutto questo”.

Lulù viene ripresa dalla regia mentre racconta sotto la coperta dove, cosa e come … consumava i suoi momenti d’intimità con Manuel. La reazione di Lulù è … comica 🤣 #GFvip pic.twitter.com/pwHWkHQL8K February 17, 2022

Non è finita. Parlando con Delia Duran e Alex Belli la principessina si è nascosta sotto le coperte e ha svelato dove si appartava con Manuel Bortuzzo per avere un po’ di intimità. Alla domanda della modella, “Ma anche qui dentro?”, Lulù vuota il sacco. In realtà, visto che il suo è un leggero bisbiglio non si sente nulla. Così la regia riprende la principessa per non aver usato il microfono: “Lui sa il punto della stanza…” dice Lulù riferendosi ad Alex che infatti conferma. Insomma, deve essere proprio un posto speciale, ma di certo non ‘esclusivo’…