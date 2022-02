Al Grande Fratello Vip c’è da stare poco allegri. Negli ultimi giorni, complice anche la stanchezza dovuta alla durata del reality, la tensione è salita alle stelle. Eccezion fatta per Delia Duran e Soleil Sorge, che si sono avvicinate moltissimo dopo aver fatto fuoco, nella Casa si respira un’aria pesante. A cominciare dall’isolamento che sta colpendo Manila Nazzaro, criticatissima per alcune sue uscite poco felici e pure ‘allontanata’ dal compagno Lorenzo Amoruso.

Poi c’è stato lo sfogo di Lucrezia Selassié con Miriana Trevisan. Da quando è uscito Manuel Bortuzzo la piccola Lulù è caduta in un brutto vortice di tristezza, rabbia, frustrazione. Ne è una conferma il fatto che si sia scagliata pure contro il giovane triestino che dopo aver ‘spezzato’ il suo cuore’ ha pensato “solo ai ca..i suoi” per dirla alla sua maniera. Beh, fortuna che il GF Vip non è solo disperazione e conflittualità. Guardate cosa si è inventato, ad esempio, Claudio Napolitano che sta spopolando su Tik Tok…

Non avete la più pallida di chi stiamo parlando? Allora dovete sapere che Claudio Napolitano sta facendo un successo esagerato proprio grazie a Lulù. Come? Semplice, la imita. E anche parecchio bene, a quanto pare. Claudio, giovane nato a Palermo il 5 novembre del 1998, è riuscito a conquistare davvero tutti. Perfino Alfonso Signorini che infatti lo ha invitato per un breve incontro con gli inquilini, Lulù compresa ovviamente, nella Casa del GF Vip.





Un incontro ‘surreale’ con Lulù che inizialmente è apparsa piuttosto confusa e quasi incredula. Di fronte a lei Claudio Napolitano si è presentato nelle vesti della principessina etiope provocando ilarità ma anche sbigottimento tanta è la somiglianza.

Chi è Claudio Napolitano

Il 24enne palermitano dopo gli studi nella sua città d’origine si è trasferito quattro anni fa a Milano. Qui ha iniziato la sua attività di influencer riuscendo ad attirare moltissimi follower, soprattutto su Tik Tok dove conta 70mila seguaci. Nei suoi video, dove canta ed è protagonista di scenette davvero divertenti, spesso è insieme alla sua amica Denise Manno, anche lei influencer con oltre 30mila follower nonché sua coinquilina. Grazie alle sue gag e all’imitazione di Lulù Claudio Napolitano si è conquistato anche la partecipazione al GF Vip Party di Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Insomma, di Lulù ce n’è una sola, ma anche la ‘copia’