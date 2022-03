Nonostante il feeling con Jessica Selassiè, Barù non ha nessuna intenzione di fare qualcosa sotto le telecamere del GF Vip e non è sicuro di voler frequentare la giovane fuori dalla Casa. Nell’ultima settimana il rapporto tra i due ha subito dei forti scossoni, tra alti e bassi, liti e pace.

Durante la puntata di giovedì Jessica ha ascoltato il confessionale ‘choc’, dell’amico. “Non me ne frega un ca*** di fare flirt qui dentro e lo dico dal giorno uno del mio GF Vip. Anzi che vadano a fare in co quelli che fanno le storielle qui dentro. Sono loro a cercare storie d’amore qui per dire qualcosa. Mi dicono che sono stratega, ma se lei mi sta dietro da due mesi e non ho mai fatto nulla… Poi sta cosa delle principesse (leggi Jessica Selassié, ndr), ma basta dai”.

E ancora: “Anche se vieni da una famiglia nobile c’è bisogno di dire che sei una principessa? No, i nobili non dicono che sono principesse o marchesi. La trovo una cosa burina e di marketing”, ha detto Barù. Il giorno dopo il vippone ha chiesto scusa a Jessica, ma la princess si è mostrata delusa e ha deciso di chiudere definitivamente. Lo stesso vale per Lulù, che in queste ore si è scagliata contro il coinquilino.





“Quando usciamo ti veniamo a trovare a Milano così Jessica conosce il tuo amico bello. – ha detto la Selassié a Delia Duran – Tanto non avrà più in mente Barù una volta per tutte. Poi sarà un gentleman, non come questo qui. Jessica continua a giustificarlo, ma capirà definitivamente quando vedrà quello che le dirà nostra madre fuori. Mia mamma è d’accordo con me, vedi come sarà stata arrabbiata ieri sera e lo stesso nostro fratello. Bisogna presentarle tanti amici bellocci. Questo si è fatto il GF grazie a lei”.

“Ma ti rendi conto di quello che ha detto su di noi? Hai sentito le sue parole? Dice che sei sporca tu? Non si è visto che piedi sporchi che ha? Ma non si vergogna lui? Schifo, non permetto queste cose, – ha spiegato Lulù – è una persona falsa, furba, mi fa schifo, schifo ma letteralmente”.

“Ha avuto gli aerei è vero, sì ma se questo ha gli striscioni è grazie a te Jessy. – ha detto ancora la principessa – Altrimenti non se lo calcolava nessuno fidati. Scusate, mi dispiace ma sono troppo vera sorry. Sono sincera e dico la verità, non sono falsa. Ha vinto due televoti contro due che stavano qui da sei mesi e infatti per me questa è una cosa molto ambigua. Queste sono le cose che devo dirti, mi spiace ma voglio svegliarti”.