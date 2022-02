“Ma vergognatevi!”. GF Vip, Lorenzo Amoruso furioso: difende Manila e se la prende proprio con lei

Un legame molto forte, ma non privo di crepe. Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro fanno coppia fissa ormai da anni. Insieme hanno partecipato anche a Temptation Island e ne sono usciti più forti che mai. I due hanno dovuto affrontare anche un dramma familiare. L’ex Miss Italia ha infatti raccontato che era in attesa di una bambina, che poi però ha perso. Insieme hanno superato anche questa. Recentemente hanno fatto discutere alcune uscite dell’ex calciatore sulla compagna.

Amoruso ha confessato di non riconoscere più Manila per alcuni suoi comportamenti come quando ha perdonato gli attacchi di Katia Ricciarelli. Poi, però, ecco il chiarimento: “Il mio prendere del tempo e prendere le distanze non era riferito a Manila. Quando giuri sulla tomba di tuo padre che ami una donna lo fai perché ci credi veramente, altrimenti non sarei qua. Non sono qua nemmeno per fare teatrini come ha detto qualcuno. Mi sono preso del tempo per riflettere e per capire quale sarà il mio atteggiamento d’ora in poi e ve lo dico: il mio atteggiamento sarà quello di appoggiare sempre Manila”.

Tutto rientrato, dunque. Tanto che recentemente Lorenzo Amoruso è intervenuto di nuovo a favore della fidanzata. Nella puntata di giovedì 24 febbraio del GF Vip c’è stato un confronto tra Manila e Miriana da un lato e Katia e Soleil dall’altro. L’ex calciatore ha ricondiviso alcuni post dei telespettatori su Instagram che accusano la regia del reality di mostrare solo video a favore di Katia e Soleil: “Ovviamente i filmati di Soleil e Katia che parlano malissimo di Manila e Miriana non ci sono…”.





“Fanno vedere i filmati di Manila e Miriana – si legge in un altro post condiviso da Lorenzo Amoruso – ma i filmati di Katia e di Soleil dove stanno? Tutte le cattiverie dove stanno? Mah… Ma vergognatevi! Sonia, come si fa ad andare contro Miriana quando poi è una pura? Mi siete sembrati un po’ eccessivi! Cattiveria gratuita!”. In sostanza il compagno di Manila è d’accordo con questi attacchi al GF Vip. Un altro post: “Sono davvero sempre più basita, specialmente da Katia che durante il giorno ne dice di tutti i colori e poi in puntata fa la santarella. Ma ci rendiamo conto?! Che schifo e addirittura passa per quella giusta… Ma andatevi a vedere le clip che parlano da sole. Schifo”.

Ma la ‘battaglia’ social di Lorenzo Amoruso non è finita. Ci sono diversi post contro Katia Ricciarelli: “Un altro esempio di maleducatezza lo ha appena ridato la signora Ricciarelli. Sappi che il saluto non si toglie nemmeno al peggior nemico una donna della tua età dovrebbe saperlo no?”. E, dulcis in fundo: “Miriana: ‘Katia a parer mio ha fatto solo una grande figura di mer**’. Jess: ‘Viene anche santificata’.