“Ho visto cosa hai fatto”. GF Vip, Soleil smaschera Gianmaria e spiffera tutto davanti alle telecamere

Furiosa lite al ‘GF Vip’ tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. A poche ore dalla puntata in diretta di venerdì 7 gennaio si è registrato uno scontro molto forte tra i due concorrenti. Situazione tesissima, che rischia di causare nuove grane per il conduttore Alfonso Signorini. In particolare, l’ex di ‘Uomini e Donne’ ha fatto una confidenza sul suo ex fidanzato e quando la vippona si è innervosita, lui ha iniziato a comportarsi in un modo che l’ha fatta andare ancora di più fuori di testa. Una vicenda surreale.

Prima di dirvi nel dettaglio cosa è successo tra Soleil Sorge e Gianmaria, in queste ore è intervenuta anche Rosalinda Cannavò, la quale si è scagliata contro Katia Ricciarelli: “Cosa penso della situazione? Per me è assolutamente raccapricciante. Assolutamente da squalifica”. E subito dopo si è soffermato sulla questione anche il suo fidanzato Andrea Zenga, il quale ha condiviso in toto il suo parere: “Sì, è veramente una situazione incresciosa, proprio incresciosa e da squalifica”.

Questo il racconto di Soleil Sorge alla coinquilina Sophie: “Sono arrivate tre bottiglie ed è arrivato un goccio di Bellini a Katia e un goccino a me e basta. Sappiamo benissimo che ogni volta pensa di fare il furbo fregandosi l’alcol, ma questa volta l’ho fregato e se l’è presa come un pazzo. Lui è preso malissimo, tiralo fuori dalla stanza”. Dunque, Antinolfi è stato accusata dalla compagna di avventura di aver rubato dell’alcol, che sarebbe stato consumato dal giovane insieme a Federica Calemme.





Dunque, è a causa del vino che si è scatenato il putiferio all’interno della Casa più spiata d’Italia. Ma non è tutto perché Gianmaria Antinolfi ha tentato di far arrabbiare ancora di più Soleil Sorge, prendendola in giro e facendo dei versi per farle una caricatura. Ha continuato a prendersi gioco di lei anche mentre si trovava in sauna. E gli utenti di Twitter hanno cominciato a scrivere diversi post sulla vicenda, un ulteriore tassello di una situazione che sta diventando sempre più insostenibile.

Ecco alcune delle reazioni del pubblico del ‘GF Vip’: “Prendono in giro Soleil Sorge, addirittura Gianmaria le ha fatto una pernacchia, quando fino ad una settimana fa le girava intorno. Che uomo!”, “Soleil cerca di parlare e Gianmaria le fa i versi, dicendole anche sfigata. Che gentlemen”, “Stanno facendo gruppo contro Soleil, e pensare che le chiedeva consigli e adesso sparla di Soleil”.