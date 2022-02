Adesso è guerra aperta tra Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassié. A poche ore dall’appuntamento in diretta col ‘GF Vip’, si mette decisamente male per Alfonso Signorini, che dovrà necessariamente cercare di tranquillizzare gli animi, che si sono accesi a livelli incredibili. Le due gieffine se ne sono dette di tutti i colori, ma in particolare è stata la showgirl a superare probabilmente ogni limite, non a caso sul web in molti si sono dissociati dalle sue parole e hanno chiesto dei provvedimenti.

In particolare, il tutto è nato nel momento in cui Nathaly Caldonazzo ha avuto un battibecco con Lulù e a quel punto Jessica Selassié ha deciso di intervenire: “Chiudiamo sempre gli occhi su ciò che fai, non devi parlare più della divisione della spesa, non ti devi permettere più di dire cavolate, che tu rubi il riso di Soleil. Ti infratti tutto, lo sappiamo tutti che ti nascondi il cibo, chiudiamo gli occhi e ti prendiamo in giro. Non mi rompere i cogl*** e vai a fare in cu***. Qui avrai davvero vita breve”.

Dopo queste affermazioni di Jessica Selassié, che ha quindi puntato il dito contro Nathaly Caldonazzo e l’ha accusata di essere l’autrice di furti di cibo nella Casa, l’attrice ed ex modella ha usato parole fortissime contro una delle tre sorelle etiopi, come riportato dal sito ‘Biccy’: “Ma stai parlando tu che controlli i chicchi di sale? Cosa mi sarei rubata? A Soleil ho dato metà del mio pacco di riso e non è vero che me l’ero nascosto. Stai zitta che quando arriva il lunedì ti mangi la bresaola con le mani, come un animale”.





Ma non è finita qui perché Nathaly Caldonazzo ha rincarato la dose e ha distrutto Jessica senza alcuna pietà: “Ho quattro sottilette in croce e basta, non ti permettere. Informati prima di parlare e smettila, le sceneggiate da mercato le lascio a te. Tu soffri poverina perché nessuno ti vuole, questo è il problema; mangi per dieci e stai sempre a mangiare. Come ti permetti a dire che rubo il cibo? Dimmi quando e dove. Sei famosa per fare le cose da mercato rionale, urlavi come una scimmia per un uomo che non è tuo, ci fai ridere”.

'A NATHALY TU NON SAI CONTRO CHI CAZZO TE SEI MESSA #jerù #jessvip #gfvip pic.twitter.com/xr1BgOtHPn February 17, 2022

E su Twitter sono apparse queste reazioni: “Qua servono provvedimenti, Nathaly ha usato parole come scimmia, pescivendola, mangi per dieci”, “La pescivendola sei tu Nathaly, grande Jessica”. Non poteva esserci una dinamica migliore per il pubblico del ‘GF Vip’, che nella serata di giovedì 17 febbraio potrebbe assistere ad un prosieguo della lite.