Colpi di scena nell’ultima puntata serale del GF Vip 6 andata in onda venerdì 3 dicembre. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, con opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, è iniziato ormai da quattro mesi e le dinamiche all’interno della casa sembrano abbastanza chiare.

Tra temi trattati dal conduttore non poteva mancare il triangolo tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. I primi due concorrenti del Grande Fratello Vip, la terza, invece, è la moglie dell’attore di Centovetrine, che per l’ennesima volta ha dovuto affrontare un nuovo avvicinamento tra il marito e la concorrente del GF Vip 6 con tanto di dichiarazione d’amore. Delia Duran ha preferito non entrare nuovamente in casa e non ha accettato neanche l’invito di parlare al telefono con il marito.

GF Vip 6, lite in diretta tra Lulù Selassiè e Maria Monsè

A sfidarsi al televoto sono stati Gianmaria Antinolfi, Lulù Selassié, Jessica Selassié e Patrizia Pellegrino e il preferito del pubblico è stato Gianmaria Antinolfi. Le concorrenti che sono finite in nomination sono Lulù Hailé Selassié, Jessica Hailé Selassié e Patrizia Pellegrino, mandata al televoto da Gianmaria Antinolfi.





Durante la puntata c’è stato un durissimo scontro tra Lulù e Maria Monsè, che nei giorni scorsi aveva criticato il comportamento della principessa durante la scorsa puntata. “Maria è idiota e imbecille perché prende in giro gli attacchi di panico e nessuno si deve permettere di prendere in giro. L’attacco di panico è una cosa brutta, mi ha denigrato e umiliato. […] Non ti devi permettere di prendermi in giro, non ti devi permettere di giudicare! Sei una pazza! Una pazza deficiente!”, ha detto Lulù senza troppi giri di parole.

I caratteri di Lulù e Maria non sono così compatibili… semplice conflitto generazionale, oppure un attacco diretto tra personalità molto forti all'interno della Casa? #GFVIP pic.twitter.com/TCkd7kd0zL December 3, 2021

Alfonso Signorini ha chiesto a Lulù perché avesse utilizzato parole come idiota e imbecille e la princess ha risposto così: “Una persona è idiota e imbecille perché trovo ignorante chi si prendano in giro gli attacchi di panico. Non è uno scherzo. chi ne soffre non si sta facendo una risata con gli amici. Mi ha denigrato per questo“. Lo scontro è andato avanti fino a quando Lulù si è alzata per strillare in faccia a Maria Monsè ‘rispetta le persone’. A quel punto anche lei si è alzata e gli altri vipponi sono dovuti intervenire per riportare la calma.