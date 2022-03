“Ho scoperto una cosa su Jessica”. GF Vip, Lulù delusa dalla sorella: il sospetto è amarissimo

Mancano solamente undici giorni alla fine del ‘GF Vip’, ma ancora una volta la situazione nella Casa è più tesa che mai. E stavolta ad aver avuto una lite sono state proprio Lulù Selassié e sua sorella Jessica. Le due si sono affrontate e in particolare è stata la fidanzata di Manuel Bortuzzo la più combattiva. Ha accusato apertamente l’altra principessa etiope di aver capito cosa vuole esattamente. Ed è un gesto che ovviamente non le può far piacere e che l’ha delusa profondamente in questi giorni.

Per Lulù Selassié è stato anche tempo di uno screzio con Barù. Quest’ultimo si è arrabbiato con la princess dopo che lei gli aveva tolto i panni umidi dall’asciugatrice. È lì che non ci ha visto più. Il nipote di Costantino della Gherardesca si arrabbiato con lei, facendole capire i suoi errori, non solo di quegli istanti, ma in generale delle scorse settimane. “Un minimo di rispetto, non fa nulla – ha detto Barù – Basta pigiare e dirmelo, fa cinque lavatrici al giorno con due robe“. Ma veniamo alle due sorelle.

Alcune affermazioni di Jessica non sono state gradite da Lulù Selassié, che non è più riuscita a tenersi tutto per sé e ha attaccato la sorella davanti alle attonite Manila Nazzaro e Sophie Codegoni: “Si sta comportando in un modo, che lo ha detto anche ieri in confessionale quando parlavamo con la psicologa. Lei vuole allontanarsi da me perché pensa che tutta la vita l’ha dedicata a noi. Ma sai chi ha dedicato la vita a noi? Mamma. Non tu, mi dispiace dovertelo dire”, ha esordito.





Ma non si è fermata qui la furia di Lulù Selassié: “Non mi vuole più bene, sono io a voler bene a lei. Quando avevo dei momenti da sola con Manul la invitavo a stare con noi perché non mi fregava di stare quattro ore sola con Manuel, non mi cambiava niente se stava insieme a noi. Sei la prima a mettere il muso e te l’ha sempre detto anche la mamma, è il tuo carattere e sbagli”. Ma Jessica non è rimasta in silenzio, anche se ha subito chiuso la questione, augurandosi che arrivi al più presto la fine del reality.

Questa la chiosa finale di Jessica Selassié: “Non ce la faccio più, non possiamo arrivare al 14 marzo? Mi tiro fuori perché non ho voglia di commentare e mi dispiace solamente perché sto in mezzo”. Come ha però riferito il sito ufficiale del ‘GF Vip’, pare che tra le due successivamente ci sia stato un abbraccio. Che sia la svolta positiva? Non resta che capirlo nella puntata in diretta del 3 marzo.