“Non ti permettere mai più”. Al GF Vip è guerra tra Gianmaria e Katia: faccia a faccia durissimo nella Casa

Ancora litigi al ‘GF Vip’. Stavolta a rendersi protagonisti di uno scontro senza esclusione di colpi sono stati Gianmaria Antinolfi e Katia Ricciarelli. Un botta e risposta molto forte con il primo che è sembrato davvero furioso per le parole della coinquilina. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è l’accusa della soprano nei confronti dell’ex di Belen Rodriguez, il quale ha però immediatamente rispedito al mittente le affermazioni della donna. E sarà davvero dura arrivare ad una sorta di pace.

Intanto, prima di dirvi tutto su Gianmaria Antinolfi e Katia Ricciarelli, è uscita fuori una voce bomba sul ‘GF Vip’. Potrebbero esserci nuovi ingressi: “Ci sono altrettante tre ragazze pronte ad entrare ma questo sarà un discorso in divenire”, ha detto Gabriele Parpiglia a Casa Chi parlando del reality show. “Bisogna anche capire se Gianmaria lascerà perché non dimentichiamoci che siamo al 31 gennaio e mancano due mesi alla fine della trasmissione” – ha proseguito -. E sembra che lui se ne andrà davvero.

Katia Ricciarelli ha notato alcune cicche di sigarette, che sono state lasciate nel giardino del ‘GF Vip’. E la cantante ha subito puntato il dito contro Gianmaria Antinolfi. Quest’ultimo però ha smentito categoricamente di averlo fatto. Nonostante questo, la Ricciarelli ha rincarato la dose affermando che il concorrente non dica la verità: “Tu ne hai buttate sette in quell’angolo lì. Tu sei un gran bugiardo”. Ma Antinolfi non ci ha visto più e si è arrabbiato davvero tanto.





Gianmaria Antinolfi ha quindi esclamato davanti a Katia: “Io butto sempre i mozziconi nel cestino, ricordati Katia che io posso permettermi di non prendere in giro nessuno. Io le sigarette le butto nella spazzatura, se mi credi bene altrimenti fa niente”. Un litigio faccia a faccia, che poteva decisamente degenerare ancora di più. Ma lei non si è arresa: “Non ti interessa perché ho ragione, le bugie le devi dire a tua sorella non a me”. Prima di concludere questa discussione Antinolfi è stato chiarissimo.

Come chiosa finale Gianmaria Antinolfi, dopo il faccia a faccia con la donna, ha invitato la stessa a non porsi mai più in quel modo: “Io posso permettermi di non dire bugie, con me non deve permettersi mai più di dire che sono un bugiardo. Sono tutto tranne che bugiardo”. Entrambi sono rimasti sulle loro posizioni, quindi le prossime ore dovrebbero confermarsi a dir poco incandescenti.