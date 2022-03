Animi accesissimi al ‘GF Vip’. Una delle ultime liti scatenatesi all’interno della Casa più spiata d’Italia ha avuto come protagonisti Delia Duran e Barù. Inizialmente l’argomento di cui si stava discutendo non sembrava potesse comunque deflagrare in un litigio, ma all’improvviso i toni della voce si sono alzati e tra i due concorrenti sono volate anche parole molto forti. Un faccia a faccia molto duro, che non preannuncia nulla di buono in vista della finale del programma, prevista per il 14 marzo.

Prima dello scontro con Barù, Delia Duran era esplosa in lacrime mentre si trovava da sola in cucina. Da parte di Delia Duran non ci sono state ovviamente dichiarazioni, visto che non aveva nessuno intorno a sé. Ma una delle motivazioni che potrebbe aver spinto la moglie di Alex Belli a capitolare emotivamente sarebbe stata l’assenza di Manila Nazzaro nella Casa. La conduttrice ed ex Miss Italia è stata infatti eliminata dal reality show e proprio nelle ore antecedenti la sua eliminazione Delia era parsa preoccupata.

La prima a prendere la parola, alla presenza anche di Jessica Selassié, è stata Delia Duran che ha cominciato a parlare di quanto successo tra la principessa etiope e Nathaly Caldonazzo. Questa discussione non ha trovato appoggio in Barù, sembrato fin da subito infastidito. La moglie di Alex Belli ha esclamato precisamente: “Nathaly mi ha sempre parlato molto bene di Jessica e Lulù, mi dispiace che sia andata a finire così”. Ma il nipote di Costantino della Gherardesca ha poi fatto un’uscita a sorpresa.





A quel punto dunque Barù ha tentato di stoppare il tema Caldonazzo: “Non me ne frega niente del rapporto tra Jessica e Nathaly”. Delia Duran non ci ha visto più e ha aggredito verbalmente il coinquilino: “Se hai le pa*** dimmi in faccia cosa hai detto dell’intervista di Jessica su Nathaly. Lei lo ha detto perché c’è stato un bellissimo rapporto tra di loro. Mi dispiace che non ascolti e io rispetto il tuo parere, ma devi rispettare pure il mio. Mi dispiace che tu non abbia sentito quello che volevo dire a Jessica”.

E gli utenti hanno commentato così questa lite tra Barù e Delia Duran: “Ma che pa*** Delia”, “Delia, è tardi fare la show a due giorni dalla finale”, “Hanno paura che lui possa vincere e fanno di tutto per affossarlo. Il più brutto Grande Fratello Vip della storia”, “Chiudere il GF Vip senza il nome di un vincitore, ma dai, che schifo è questo?”.