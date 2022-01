“Tu e tuo marito”. GF Vip, Carmen Russo sotto tiro. È ‘rissa’ dopo la clamorosa rivelazione

Come succede ormai da tempo, le dirette del ‘GF Vip’ sono ricche di colpi di scena e di litigi. Basti pensare che nella serata del 10 gennaio Alex Belli ha abbandonato lo studio, dopo aver sentito parole poco carine da parte della moglie Delia Duran. Si è anche registrata l’assenza in studio di Aldo Montano, a causa della positività al Covid della coniuge Olga. Ma uno scontro verbale in diretta ha avuto come protagonista Carmen Russo, che ha tirato in ballo un’ex concorrente del programma.

In particolare, Carmen Russo probabilmente pensava di non innescare polemiche furiose ma quando ha nominato Maria Monsè e più nello specifico un episodio riguardante quest’ultima, si è scatenato il putiferio. Ha accusato la consorte di Enzo Paolo Turchi di non dire la verità e quindi l’ha invitata a precisare le sue dichiarazioni. Peccato però che Carmen non abbia fatto alcun dietrofront, anzi ha confermato per filo e per segno tutti gli eventi. E chissà se questa polemica non proseguirà ancora.

Carmen Russo stava parlando delle sue nozze con Enzo Paolo Turchi, quando ha rivelato a tutto il pubblico e ovviamente al resto dei compagni un aneddoto fin qui non noto su quel giorno speciale. E faceva riferimento proprio alla Monsè: “Maria Monsè mi ha chiamato due giorni prima per dire ‘Carmen, posso venire al tuo matrimonio?’ e io le ho risposto che poteva venire, c’era infatti molta gente, c’erano anche Barbara De Rossi e altri”. Ma questa versione dei fatti ha fatto imbestialire l’ex vippona.





Maria Monsè ha prontamente smentito questa dichiarazione di Carmen Russo: “Ma quando mai. Mio marito presente quando tuo marito ci ha chiamato per dirci che stava organizzato il matrimonio. Eravamo in banca, sono uscita per rispondere al telefono. E quando tua figlia Maria ha fatto il battesimo, io ero in Germania e ho pure cambiato il biglietto aereo pur di esserci, quindi non dire bugie”. Nonostante l’accusa di essere bugiarda, la Russo non ha cambiato la sua versione e ha ribadito l’accaduto.

Scusate ma è tutto BELLISSIMO. Il #MatrimonioGate si arricchisce con un presunto autoinvito di Maria Monsè! 😅 #GFVIP pic.twitter.com/gmScNkUpq5 January 10, 2022

Prima di concludere l’argomento, Carmen Russo ha quindi affermato ancora su Maria Monsè e su quel fatidico giorno: “Maria, mi hai proprio telefonato e mi hai chiesto ‘posso venire?’. Ma che stai dicendo?”. Dunque, opinioni decisamente contrastanti tra le due donne e i telespettatori sono rimasti a bocca aperta. Chissà se prima o poi verrà a galla tutta la verità su quella giornata speciale per Carmen.