Dentro la casa del GF Vip i colpi di scena non mancano mai. Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge sono sempre più le protagoniste. Domenica sera al GF Vip è andata in scena la consueta festa del fine settimana ma stavolta le conseguenze sono state molto pesanti con Soleil e Alex ai ferri cortissimi ma non solo. Contro l’attore anche Katia Ricciarelli con la quale Soleil si è confessata nella notte del Grande Fratello Vip.



Riguardo al bacio con Delia Katia ha un’idea ben precisa: “Puoi tu arrivare se ti fa male, se ti fa ingelosire o ti ferisce il tuo uomo con un’altra donna, a riuscire ad arrivare addirittura a voler baciare quella donna? Io no. Quindi questa è la prova che é tutta una stronzata”. Parole che arrivano dopo che al GF Vip Soleil aveva avuto un confronto con Alex. “Sono qui, esco allo scoperto, sono qui eccomi! Io l’ho sempre detto che ci siamo stra amati e ci stavamo innamorando seriamente”.



E ancora: “L’ho sempre fatto parlare il mio cuore, lo sto facendo. L’ho sempre detto che ti amo! Di che c…zo stai parlando?!“ Parole però perse nel vuoto a cui Alex ha dato poca importanza tornado a rifugiarsi tra le braccia della moglie. La Sorge ha poi avuto un crollo e si è sfogata in lungo pianto consolata al GF Vip da Katia. Katia che non è stata tenere con Soleil.







“Ci sei cascata come una pera cotta”, ha detto la Ricciarelli alla Sorge “Non sei una bambina di 20 anni. Io lo dicevo che lui, assieme a Delia, stava esagerando. Sono venuti qua a rovinare un’altra volta… Che si azzardi a venire a fare scenate con me che lo sistemo! Lo sistemo io, mica ho tanti scrupoli!”. Ma se con Soleil ha usato il bastone, la protagonista del GF Vip con Alex è andata ancora più pesante.



Poco dopo, vedendo Alex che la stava ascoltando, Katia ha tuonato contro di lui: “Non sono affari tuoi! Non sono inca…ata, fatti gli affari tuoi, cr..tino!”. L’ira della cantante non si era placata e mentre Alex si stava recando in confessionale, la soprano ha continuato: “Vai, vai… Senza ritorno! Almeno qualcuno che ti dice in faccia la verità…”.