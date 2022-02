Altra puntata in vista del GF Vip 6. Stasera qualcuno dei personaggio all’interno della casa di Cinecittà, sarà eliminato. E la domanda che i fan del programma si stanno facendo ininterrottamente da ore è: chi sarà il ventitreesimo eliminato della sesta edizione del Grande Fratello Vip? Finora ad uscire sono stati Tommaso Eletti, Andrea Casalino, Samy Youssef, Amedeo Goria, Raffaella Fico, Ainett Stephens, Jo Squillo, Nicola Pisu, Clarissa Selassié, Patrizia Pellegrino, Maria Monsè, Biagio D’Anelli, Eva Grimaldi, Carmen Russo, la coppia composta da Giacomo Urtis e Valeria Marini, Federica Calemme, Gianluca Costantino e Kabir Bedi.

Ora anche un altro nome andrà ad aggiungersi a questa già lunghissima lista. Come qualcuno di voi ricorderà, questa settimana in nomination sono finiti Davide Silvestri, Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo. Tra l’altro, in questa nomination del GF Vip, solo Davide Silvestri potrebbe avere il biglietto di ritorno, ma il meno votato uscirà definitivamente dal gioco. Il televoto questa settimana è in positivo (i telespettatori sono quindi chiamati a rispondere alla domanda ‘Chi vuoi salvare?’).

Secondo i sondaggisti più accaniti del GF Vip, c’è un nome che circola più di tutti: ad avere la peggio potrebbe essere Katia Ricciarelli. Questo almeno è quello che sui social sembra il nome più papabile all’eliminazione. Ma potrebbe anche esserci un colpo di scena che congelerebbe di una settimana il televoto.





Qualcuno infatti ipotizza che questa sera potrebbe uscire per eliminazione diretta Nathaly Caldonazzo. La concorrente del GF Vip sembra essersi macchiata di un’offesa personale e davvero infelice nei confronti delle sorelle Selassié. Per ora non si ha conferma delle parole usate dalla showgirl, ma sembra che la Caldonazzo abbia scomodato la figura del papà di Jessica e Lulù.

Di una cosa i telespettatori sono certi: Nathaly rischia la squalifica dal reality show di Alfonso Signorini. O almeno, questo è un dato certo per alcuni concorrenti. Una consapevolezza che mette a rischio la permanenza di Nathaly al GF Vip 6.