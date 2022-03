“Pronta a tornare”. Katia Ricciarelli, dopo l’uscita dal GF Vip non ha alcun dubbio: Signorini e pubblico avvisati

Katia Ricciarelli è stata eliminata dal GF Vip 6 durante la puntata numero 44. La sua uscita è stata caratterizzata da un colpo a effetto: ha infatti chiesto alla produzione – in caso di eliminazione – di lasciare la Casa durante un “freeze” in modo tale da poter salutare solo metà dei concorrenti. Ed è quello che è realmente accaduto: dopo l’annuncio di Alfonso Signorini che decretava la sua eliminazione al televoto, Katia Ricciarelli ha salutato solo Davide Silvestri, Soleil Sorge, Giucas Casella e Antonio Medugno.

A qualche giorno di distanza da questa sua uscita, Katia Ricciarelli torna a parlare della sua esperienza al GF Vip 6 e lo fa in una intervista rilasciata a Chi spiega che l’uscita è stata una sua scelta dopo i ripetuti appelli che ha fatto al pubblico, parla delle sorelle Selassiè e fa riferimento al rapporto con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan.

Katia Ricciarelli dice di aver voluto lasciare il reality proprio per la situazione che si era venuta a creare con le due ex compagne di viaggio: “Mi ha deluso molto Manila Nazzaro, perché avremmo potuto chiarirci da persone adulte. Poi anche Miriana. Penso di meritare rispetto e se qualcuno non lo fa vado sopra le righe. Ma alla mia età non posso dire ‘adesso riproviamoci’. Non ho più il tempo per questo. Per questo ho deciso di uscire. Dopo cinque mesi e mezzo non avevo più tempo. Il gioco si stava incattivendo, ho preferito tornare a riveder le stelle”.





Nell’intervista non può mancare il riferimento alle sorelle Selassiè a suo avviso troppo legate all’esteriorità: “Io uscita? Era tutto troppo pesante, è stata una mia scelta. Cosa penso delle sorelle Selassié? Mi sembrano preoccupate solo della loro immagine, il trucco, il parrucco, i vestiti, le extension, che trovavi in ogni angolo della casa. Troppa esteriorità e poca interiorità. Temo comunque che vincerà la peggiore”.

La cantante lirica spiega meglio il concetto: “La bontà non viene premiata di sicuro, credo che a un certo punto al pubblico interessi il sangue, viene premiato chi non merita. […] In ogni caso meglio soli che male accompagnati. Ringrazio di essere indipendente, lavoro da quando avevo 13 anni. Vivo sola con un cane, ma non sono sola come un cane. Oggi guardavo il tramonto attraverso la veranda e stavo benissimo”. Infine Katia Ricciarelli rivela che sarebbe anche pronta a fare l’opinionista per la prossima edizione del GF Vip: “Mi piacerebbe molto. Mi diverto a dire quello che penso e l’ho dimostrato”.