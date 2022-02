Ancora grandi tensioni al ‘GF Vip’ e ad arrabbiarsi è stavolta Katia Ricciarelli. La soprano non ha gradito assolutamente il comportamento della coinquilina e non le ha mandate a dire. Ce l’ha in particolare con Nathaly Caldonazzo, infatti le due hanno avuto una discussione decisamente molto animata. Se comunque venerdì 11 febbraio Alfonso Signorini avrà ancora una tregua, visto che non avrà luogo la puntata in diretta, a partire da lunedì 14 si preannunciano settimane davvero infuocate.

Katia Ricciarelli ha parlato anche di Miriana Trevisan nelle scorse ore: “Stavo guardando che c’ho 25 anni in più della Miriana, ma non sembra”. Sui social l’uscita di Katia Ricciarelli nei confronti di Miriana Trevisan ha già scatenato la reazione dei telespettatori. “L’odio che Katia Ricciarelli prova per Miriana – scrive su twitter un’utente – è proprio infinito, ora lei dice che ha 25 anni in più di Miriana ma non sembra…”. Qualcun altro ha sottolineato il nuovo legame tra Katia e Nathaly: “Ma che sta accadendo alla vecchia?”.

La lite è nata dopo un’uscita di Nathaly Caldonazzo, che ha proprio fatto innervosire Katia Ricciarelli. Nessuno si aspettava di dover assistere a questo scontro verbale, anche perché le due si erano avvicinate parecchio nell’ultimo periodo. Dunque, la showgirl ha esclamato rivolgendosi verso l’artista: “Ieri sono venuta a dirti se volevi un massaggio, lo vuoi adesso?”. Ma la Ricciarelli non ha gradito questo atteggiamento e le ha fatto notare che le cose sono andate decisamente in maniera differente.





A quel punto Katia Ricciarelli è entrata a gamba tesa: “Veramente tu mi hai detto ieri del massaggio quando sono stata tutto il giorno in camera, senza mangiare niente. E nessuno mi ha detto nulla. E poi fate ancora questi discorsi. Non sapete neanche cosa sia l’amicizia, si sbandiera sempre questa parola, amicizia, amicizia. Voler bene al prossimo è proprio un’altra cosa”. Caldonazzo ha preferito non aggiungere altro e non innescare altre polemiche, ma il loro rapporto rischia di peggiorare sensibilmente.

E sui social c’è chi ha scritto: “Brava Katia”, “Ma vai a casa, sei ridicola. Vuoi parlare proprio tu d’amicizia che sei sempre pronta a criticare chiunque?”, “Ma questa pensa di essere al centro del mondo? Viene servita e riverita, ma si lamenta sempre”. Dunque, commenti discordanti da parte del pubblico, ma davvero in tanti hanno criticato l’atteggiamento di Katia al ‘GF Vip’.