Tutto pronto per l’ingresso di nuovi concorrenti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini lo aveva annunciato durante la puntata andata in onda venerdì 19 novembre: “Lunedì entreranno nuovo concorrenti ma non saranno i soli, ne entreranno almeno altri dieci. Tra l’altro i concorrenti non sanno che il Grande Fratello non terminerà a dicembre ma a marzo”. Sono previsti 10 nuovi concorrenti.

“Chi saranno? Lo sappiamo solo noi! I vipponi poi scopriranno che l’edizione del GF Vip sarà la più lunga di sempre e non si concluderà il 13 dicembre, ma molto più in là, il 14 marzo”, aveva concluso il conduttore. I concorrenti del GF Vip non lo sanno ancora ma questa edizione sarà la più lunga della storia del reality di Canale 5. A proposito della prosecuzione del reality, Katia Ricciarelli ha fatto una rivelazione che avrebbe dovuto tenere per sé.

Stava parlando con Davide Silvestri e ha spiegato che il suo contratto è fino al 13 dicembre. No, tengo u contratto fino al 13 di..”, ha detto per poi interrompersi. Immaginando la frase che la cantante stava pronunciando, Davide Silvestri ha iniziato a battere le dita sul tavolo attirando la sua attenzione e bloccandola in tempo. Poi ha rivelato: “Dopo quella data non resto”.





Nelle ultime ore Katia Ricciarelli è stata protagonista di un altro episodio che ha fatto infuriare gli utenti del web. Infatti durante un momento di gioco, ha chiamato per ben due volte Soleil Sorge “brutta tr*a”. E a quanto pare, come notato dagli utenti di Twitter che hanno subito sottolineato e commentato in massa l’accaduto, non è neanche la prima volta. La cosa ha indignato notevolmente gran parte del web, in primis ovviamente i fan dell’italo americana. “Katia dice a soleil “Brutta tr**a e poi vi scandalizzate per un “Bye Bit*h” ha scritto un utente, arrabbiato. “Cerchiamo di non sorvolare sulle parole della Ricciarelli verso Soleil: Soleil viene giudicata per ogni affermazione che fa, vediamo se le parole di Katia passano in sordina come le altre” ha commentato un altro utente, invitando il GF Vip a prendere provvedimenti contro la cantante.

Intanto c’è attesa per scoprire ciò che accadrà durante la puntata del 22 novembre. Entreranno due nuove concorrenti: come svelato da Giuseppe Candela si tratta di Maria Monsè e Patrizia Pellegrino. A dicembre, invece, entreranno Nathalie Caldonazzo (showgirl e attrice teatrale) e poi Vera Gemma (già ex concorrente di Pechino Express e poi de L’Isola dei Famosi).