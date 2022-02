Grande Fratello Vip, siamo alle fasi finali. Mentre in questi giorni non si fa che parlare di Sanremo, dentro la Casa ne stanno succedendo delle belle. Come sapete il reality di Alfonso Signorini non va in onda questa sera, venerdì 4 febbraio, troppo forte la concorrenza della kermesse musicale. Ma, come dicevamo, non è che nella Casa abbiano tirato i remi in barca. Anzi. Basta vedere quello che è successo tra i vipponi e Manila Nazzaro.

L’ex miss Italia ultimamente ha perso parecchi punti con quelli che prima considerava suoi sodali, anzi, di più, veri amici. Prima la rottura con Katia Ricciarelli, poi quella con Davide Silvestri. Quest’ultimo, parlando con Delia Duran, ha dichiarato: “Sì però ha anche rotto. Si lamenta, ha ragione ma non deve far le cose… sennò deve smettere di lamentarsi. Ha rotto!”. Tutto è arrivato a stretto giro di posta con un’altra confessione choc.

Katia Ricciarelli ha rivelato a Miriana Trevisan: ““Io ho votato te perché hai tanto da dare, cos’altro ha da dare quella (Manila Nazzaro, ndr)? Che possibilità ha di andare avanti che ha 44 anni che ha già una famiglia e un lavoro”. L’uscita della soprano ha provocato anche la reazione di Lorenzo Amoruso, compagno di Manila che ha inveito contro Katia: “Sei arida, una vergogna”. E per l’ex di Pippo Baudo, a quanto pare, i guai non sono finiti.





Proprio in queste ore Katia Ricciarelli è stata beccata mentre parla a bassa voce con Giucas Casella. Che cosa si confidano i due? Beh, non ci sono molti dubbi. Sembra proprio che si stiano mettendo d’accordo in vista delle prossime nomination. Proprio lunedì ci sarà la cosiddetta ‘catena di salvataggio’, cioè i vip sceglieranno chi salvare. E dal web il pubblico insorge: “Dovrebbero essere squalificati”.

Katia e Giucas si mettono d’accordo sulle catene di salvataggio. Squallidi. #GFVIP pic.twitter.com/0Tr6cnyACV February 3, 2022

Lunedì ci sarà la catena di salvataggio..Katia e Giucas già lo sanno..dovrebbero essere squalificati..

Inoltre ecco perché hanno preso i 2 pupazzi che ora sono vicino alla vecchia e alla 🐁 al tavolo..per salvare la 🐁 #GFVIP pic.twitter.com/bfj2CQ0tLL February 3, 2022

“Poi ci sarà la catena… Io non ti voglio influenzare, tu fai la scelta che vuoi…”. È questa la frase incriminata che ha spinto molti telespettatori a chiedere senza mezzi termini la squalifica di Giucas Casella e Katia Ricciarelli. Già in passato Alfonso Signorini ha preferito usare i guanti bianchi, specialmente con la soprano. E adesso, come si comporterà? Il pubblico ha già deciso: vanno squalificati.