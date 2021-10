“Pronta a lasciare”. GF Vip 6, nuovo terremoto nella casa: la decisione arriva nella notte

Grande Fratello Vip 6, la confessione di Katia Ricciarelli nel bel mezzo della notte. La soprano era intenta a parlare con l’attore di Centovetrine, Alex Belli, quando per sua stessa ammissione ha confessato quella che sembra essere una decisione definitiva.

La nota soprano è reduce da una lamentela mossa a riguardo di alcune cattive abitudini di alcuni inquilini della casa. Tutti i telespettatori ricordano le parole di Katia Ricciarelli durante lo sfogo condiviso con Alex Belli e Miriana Trevisan: “Chi siamo, gli spazzini della casa? Sono degli sporcaccioni”, ha sbottato Katia.

La soprano ha sicuramente un carattere che non si piega a troppi formalismi e fino a questo momento l’esperienza nella casa del GF Vip ha rappresentato per lei un’ulteriore banco di prova. Nelle ultime ore, e precisamente nel cuore della notte, la soprano si è lasciata andare a una confessione.





Un po’ come è accaduto anche a Tommaso Eletti, Katia Ricciarelli ha sollevato la sua intenzione di abbandonare la casa più spiata d’Italia. Troppi mesi davanti a lei che la soprano non sa se riuscire ad affrontare o meno. Per Katia Ricciarelli la vita e gli impegni sono ben oltre quelle pareti. Nonostante la sua intenzione di non proseguire ancora per molto tempo la sua avventura nel reality di Alfonso Signorini, la soprano continua a essere attenta alle dinamiche di casa e dire la sua se occorre.

Lo ha fatto a proposito di Ainett Stephens quando Alex Belli ha esordito con una domanda: “Hai visto che cattiveria che c’ha addosso Ainett? Una cosa che non l’abbiamo mai vista…”. La soprano ha risposto: “Io l’ho vista invece, eh beh… tipica!”.