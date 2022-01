Ancora la pulizia al ‘GF Vip’ è uno degli argomenti principali di queste ore. E a rivelare tutto è stata Katia Ricciarelli, che in una conversazione con Soleil ha fatto il nome e cognome di colui che si renderebbe protagonista di comportamenti non adeguati, soprattutto perché si è in una casa condivisa con altre persone. Ma l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha subito precisato che questa persona non sarebbe l’unica, quindi i colpevoli sarebbero di più e ciò potrebbe innescare ulteriori polemiche.

A proposito di ‘GF Vip’, prima di riferirvi nel dettaglio il racconto di Katia Ricciarelli, i concorrenti Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati beccati sul fatto a letto. Visto che comunque i due avevano intenzione di ritornare a dormire insieme nello stesso letto e tenuto conto che lui aveva fatto un giuramento su suo figlio: “Non dormirò mai più con lei”, i due hanno iniziato a pregare per sciogliere appunto questo giuramento. E ovviamente non si sta facendo altro che parlare di questo.

La produzione del ‘GF Vip’ ha assunto nuovamente dei provvedimenti contro i concorrenti, ridimensionando il budget di spesa della settimana proprio perché non terrebbero la Casa e soprattutto il bagno in ordine. A quel punto Katia Ricciarelli ha deciso di dire tutto a Soleil: “Ma è lui che pi*** di fuori. Per fortuna ho il mio bagno a parte, altrimenti sarei diventata una iena”. E l’amica ha replicato: “Sì, ma non è l’unico. Ci lamentiamo, ma poi nessuno fa proprio niente su queste cose”.





E alla fine Katia Ricciarelli ha detto: “L’altra volta erano 280, questa volta sono 220”, in riferimento alla decisione del ‘GF Vip’ di ridurre il budget a loro disposizione. Non resta che capire adesso se la persona in questione sarà messa al corrente di queste accuse. Il nome fatto dalla soprano è stato quello di Giucas Casella, che stando a quanto riferito dalla donna, farebbe la pipì in modo non corretto. Non si è sbilanciata invece sui nomi la Sorge, che restano dunque per il momento ignoti.

Giucas Casella era stato accusato anche da Sophie Codegoni giorni fa: “Dai Giucas, è tutto sporco”. Quindi, ha trovato qualcosa che non avrebbe voluto vedere. Ma immediatamente è arrivata la replica del gieffino, che ha affermato di non aver fatto niente di simile: “Ma non è assolutamente vero, sei una bugiarda. Alessandro, vai a vedere tu se è davvero sporco oppure no”.