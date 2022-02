Entrambe dalla forte personalità. E senza peli sulla lingua. Al Grande Fratello Vip tutti si sono accorti dell’alchimia che si è creata tra Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. L’ultima conferma del forte legame che le unisce si è avuta proprio recentemente. La soprano ha risposto alle critiche ricevute da Miriana Trevisan: “Non si bisbiglia sotto le coperte come fanno le vipere, siamo in un covo di vipere”. Katia non ha mostrato il minimo pentimento: “Ho detto quello che penso”.

Anzi, ha pure rilanciato. Tornata in camera la Ricciarelli si è rivolta così a Soleil parlando di Miriana: “Con questi capelli mi viene voglia di bruciarglieli per quanto sono brutti”. E l’influencer ci ha messo il carico sopra: “Sì, sarebbe ora che si togliesse le extension”. In tanti hanno criticato queste frecciate: “Le trovo entrambe ridicole, anzi sono delle iene”. E: “Uno schifo, ma sono delle streghe”. Nelle ultime ore, tuttavia, l’ingresso nella Casa del GF Vip di Alex Belli ha spinto Soleil in uno stato di profondo malessere.

Quando lo ha abbracciato Soleil Sorge era al settimo cielo. Poi però, quando si è resa conto che il motivo principale del ritorno nella Casa di Alex Belli è recuperare il rapporto con Delia Duran è cambiato tutto. Katia Ricciarelli si è resa conto di quello che stava succedendo e così ha deciso di rivolgersi direttamente all’attore per ‘metterlo in riga’.





Katia è stata molto dura con Alex Belli e gli ha detto: “Alex, tu sei entrato qui per tua moglie, ma devi capire che c’è anche lei. Io sono sofferente per Soleil, mi dispiace che stia male. La verità è che c’è sempre chi sta male e non c’era bisogno di questo a 28 giorni dalla fine”. Poi Katia Ricciarelli ha deciso di lasciare il suo posto per avvicinarsi a Soleil e poterla abbracciare e rincuorare.

Katia: domani ti voglio bella combattiva, non ti stancare troppo questa notte.

Soleil: Ti voglio bene

🥰♥️#gfvip #solearmy pic.twitter.com/KHeAAxKuSR February 17, 2022

“Ti voglio bella combattiva – le parole di Katia Ricciarelli a Soleil Sorge – Non fare tardi stanotte. Se hai bisogno, svegliami”. Una dichiarazione che ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, conferma il bel rapporto che si è creato tra le due. La soprano non vuole lasciare sola Soleil in questo delicato momento. “Grazie – le ha risposto l’influencer – ti voglio bene”. Ma basterà questo per tirarle su il morale?