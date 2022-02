“Adesso esci dalla casa”. GF Vip, Alfonso Signorini è costretto a farlo. Colpo di scena a fine serata

Puntata spaziale quella del GF Vip di lunedì 21 febbraio 2022. Al centro di tutto c’è quel saffico bacio tra Soleil Sorge e Delia Duran. Una tenerezza che non è stata minimamente apprezzata da alcuni concorrenti del reality, in primis da Katia Ricciarelli: “Non inventiamo scuse, è stata una brutta cosa. Spero di non vedere più cose del genere. Non mi è piaciuto assolutamente. Queste cose si fanno e non c’è niente di male, però non si fanno così pubblicamente. C’è un limite, una decenza e un pudore. L’ho trovata una cosa sfrontata”. Un commento definito bigotto e in certi sensi anche omofobico dalla comunità sui social.

“Un punto di vista retrogrado e di certo non in linea con la fluidità del tempo”, scrive qualcun altro su Twitter. Ma a parte la Ricciarelli, che ha una certa età, c’è da dire che anche le opinioniste del GF Vip non hanno visto di buon occhio questo bacio. Sonia Bruganelli ha detto che si è trattata di una strumentalizzazione di quel momento: ci stava il bacio e se lo sono dato. Soleil ha preso la palla al balzo appena ha sentito “strumentalizzazione” e ci ha costruito su una teoria secondo la quale lei avrebbe voluto incastrare Delia, che da un po’ provava a baciarla.

A quel punto Alex Belli tuona verso Soleil: “Sei sempre pronta a rinnegare in base a dove va il vento”. Parlando degli altri concorrenti del GF Vip, Barù ha incontrato sua sorella, che ha scritto al Grande Fratello per riallacciare i rapporti con lei. Lui ha rivelato che prima di entrare nella Casa, nei mesi scorsi, aveva pensato di cercarla.





L’incontro è avvenuto nel giardino della Casa del GF Vip: un momento molto commovente. Poi si è andati dritti all’eliminazione: quello di questa sera per il televoto, è Kabir Bedi votato solo al 13%. In finale il padrone di casa ha chiesto a Delia Duran se avesse preferito uscire con Alex Belli o rimanere in casa.

La donna non ci ha pensato molto e ha detto: “Voglio rimanere per me stessa”. A quel punto Alex Belli è costretto da Signorini ad abbandonare il GF Vip. Soleil Sorge decide di non salutarlo. Poi c’è un piccolo siparietto in cui Alex decide di fregarsene delle indicazioni del conduttore. Poi esce. Ora chissà quando rientrerà.